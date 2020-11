Antony Blinken: 5 cosas sobre el elegido de Biden como secretario de Estado

El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, planea nombrar a su ex asesor Antony Blinken como el nuevo secretario de Estado del país, este martes, de acuerdo a varias personalidades de la planeación del gabinete del demócrata. Blinken, de 58 años, es uno de los los principales asesores políticos del exvicepresidente, quien fue subsecretario de Estado y asesor adjunto de seguridad nacional durante el gobierno del presidente Barack Obama entre 2009 y 2013.

De ser nombrado y ratificado en uno de los puestos más codiciados de la futura Administración, sería un papel importante para el próximo gobierno, para reestructurar las relaciones de Estados Unidos con el resto de países. Ahora bien, ¿quién es Blinken y por qué será clave su nombramiento?

Esto es lo que necesita saber:

1. Blinken se crió para la vida política

SCOOP: It's official. Tony Blinken will be Joe Biden's secretary of state, and the announcement is expected to be made on Tuesday, sources tell me, @jeneps and @SalehaMohsin — Tyler Pager (@tylerpager) November 23, 2020

Los datos biográficos de Antony Blinken hacen pensar que su futuro estaba destinado a pertenecer al ámbito política. Nació en la ciudad de Nueva York, pero se mudó a Europa para asistir a la escuela secundaria en París. Posteriormente se graduó en la Universidad de Harvard y en la Escuela de Derecho Columbia se licenció en derecho. Su padre, Donald Blinken, también graduado de Harvard, era un banquero de inversiones que se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Hungría, de acuerdo a Politico.

Por otra parte, su padrastro fue un sobreviviente del Holocausto, quien ejerció la abogacía, y luego trabajó como abogado en Francia. Es así como Blinken es un gran defensor del multilateralismo quien posee una gran trayectoria cuanto se trata de la política exterior.

2. Su trayectoria

#JoeBiden likely to appoint Anthony Blinken as Secretary of State – what will it mean for India and the world?https://t.co/WmfrJw1C9j pic.twitter.com/92XnA5LanO — Mint (@livemint) November 23, 2020

Antony Blinken ha ejercido como abogado y periodista de la revista The New Republic. Es el autor de Ally Versus Ally: America, Europe, and the Siberian Pipeline Crisis. También colabora como escritor de opinión para el New York Times y analista de asuntos globales para CNN. También ha ocupado cargos como el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Clinton, estuvo un tiempo en Capitol Hill, donde fue director de personal demócrata para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y durante los años del mandato de Barack Obama se desempeñó como asesor adjunto de seguridad nacional y subsecretario de Estado.

Quienes han tenido el placer de coincidir con ‘Tony’ como lo llaman, lo describen como una persona amable, sensible y a quien le gusta realizar un trabajo impecable.

3. Blinken sería una fuerza crucial en el esfuerzo del próximo gobierno para reestructurar las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo

El que será el nuevo Secretario de Estado, debido a vivir bastante tiempo en Francia, habla un francés fluido y en sus ratos libres le gusta tocar la guitarra. Además, el diplomático, que es judío y familiar de un superviviente del Holocausto ha dado a conocer que durante el gobierno del presidente electo, Joe Biden, buscará dedicar menos recursos a Oriente Medio, a diferencia de las Administraciones anteriores, informó el Tiempo.

Además, de acuerdo a Infobae, Blinken confía en que Estados Unidos pueda acoger a los refugiados y que durante el periodo presidencial de Biden, buscaría ayudar a los países centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador para afrontar la crisis de la inmigración ilegal.

Por otra parte, el diplomático afirmó que Europa debe ser un gran aliado de los Estados Unidos, continente al cual los norteamericanos pueden acudir como ‘primer recurso’ al momento de afrontar ciertas dificultades, así lo declaro en julio en el centro de estudios Instituto Hudson. Con respecto al Acuerdo de París contra el cambio climático, el acuerdo nuclear con Irán y la Organización Mundial de la Salud (OMS), será él el encargado de gestionar el regreso de Estados Unidos a estos programas.

En un podcast reciente de Intelligence Matters, Blinken dijo que Estados Unidos tenía que reconstruir alianzas para abordar la “recesión democrática” habilitada por Trump que permitió “autocracias desde Rusia a China”. . . explota nuestras dificultades ”.

4. Su nombramiento no será una sorpresa

De acuerdo a varios medios de comunicación, la elección de Blinken como nuevo secretario de Estado no es una sorpresa, ya que su nombre era el que más sonada en las apuestas, junto con el de la exasesora de seguridad nacional de la Casa Blanca de Obama, Susan Rice y el senador demócrata Chris Coons.

Susan Rice había sido consideraba la principal opción para este cargo pero de acuerdo a Politico, el probable control del Senado por parte de los republicanos dio lugar a preocupaciones de que ella no sobreviviría en esta batalla. Susan Rice abría enfrentado una oposición significativa del Partido Republicano y un probable rechazo en el Senado. Durante mucho tiempo ha sido un objetivo de los republicanos, incluso por las declaraciones que hizo después de los mortíferos ataques de 2012 contra estadounidenses en Bengasi, Libia, informó APNews.

Por su parte, el mismo medio aseguró que el senador demócrata Chris Coons, carecía de la experiencia en la gestión de los problemas cotidianos de política exterior.

5. Tony Blinken se casó en 2002

En el año 2002, Antony Blinken contrajo matrimonio con Evan Ryan en una ceremonia bi-denominacional oficiada por un rabino y sacerdote en la Iglesia Católica Holy Trinity en Washington, DC. Su esposa, es trabajó como Subsecretaria de Estado para Asuntos Educativos y Culturales (ECA) desde 2013 a 2017. Antes de convertirse en Subsecretaria de Estado, se desempeñó como asistente para asuntos intergubernamentales y enlace de Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos. Además, se desempeñó en el personal de la Casa Blanca de la Primera Dama Hillary Rodham Clinton y fue directora de programación de la campaña de la Sra. Clinton para el Senado de los Estados Unidos desde Nueva York.

Evan Ryan, se graduó de Boston College y su padre fue el director de programas en la Oficina de Gestión de Personal en Washington y su madre maestra y presidente del comité de asuntos multiculturales de la escuela St. Stephen & St. Agnes en Alexandria, Virginia. El difunto abuelo de Evan Ryan, James J. Rowley, fue director del Servicio Secreto de los Estados Unidos desde 1961 a 1973.

Antony Blinken y Evan Ryan se conocieron en la Casa Blanca en 1995.

