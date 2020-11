Biden anuncia a su nuevo Jefe de Gabinete ¿a quién seleccionó?

Mientras Donald Trump sigue sin conceder la derrota sufrida en las elecciones y de a poco la ventaja de votos sigue aumentando a favor de Biden, el actual Presidente Electo sigue con sus planes de transición. Una de sus primeras decisiones ha sido la selección de su Jefe De Gabinete.

El equipo de transición de Biden decidió seleccionar a uno de sus asesores más cercanos en Ron Klain. El oriundo de Indianápolis estuvo muy cerca a la administración de Barack Obama al haber sido el Jefe de Gabinete durante su primer mandato presidencial. Klain dejó el puesto en el 2011 ya que decidió unirse a la compañía Revolution, un emprendimiento cread por el fundador de AOL, Steven Case.

Biden ha trabajado con Klain durante los últimos 35 años desde el momento en que el abogado de 59 años se graduara de la Facultad de Derecho de Harvard mientras que Biden era el senador del estado de Delaware. Klain ha tenido experiencia como coordinador de comisiones cuando lideró el equipo de respuesta de ébola de La Casa Blanca en el 2015. Su experiencia en eso será vital en por establecer un plan de acción contra el coronavirus, que ya ha sido responsable por la muerte de 240,000 estadounidenses. Él también fue el asesor principal de la campaña Biden-Harris, convirtiéndose en pieza clave en la victoria en las últimas elecciones.

Ronald Klain will serve President-Elect Biden as White House Chief of Staff. https://t.co/hERLdgML6n

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 12, 2020