[VIDEO] Biden se ríe tras el anuncio del “segundo mandato de Donald Trump”

El presidente electo Joe Biden no pudo evitar reírse cuando un periodista le preguntó sobre la declaración del secretario de Estado Mike Pompeo sobre la planificación de una “transición sin problemas” para el segundo mandato del presidente Donald Trump.

El 10 de noviembre Biden dio una conferencia de prensa en defensa de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Los periodistas le preguntaban insistentemente sobre sus pensamientos sobre Trump y su negativa a conceder la presidencia. De momento, Trump ha negado la concesión de acceso al equipo de Biden de los $ 6.3 millones reservados para poner en marcha el proceso de transición.

Además, Mike Pompeo habló sobre este tema y explicó que la administración de Trump se estaba preparando en la Casa Blanca para su reelección, a pesar de que ha perdido la presidencia y no ha proporcionado ninguna evidencia de fraude electoral.

El presidente electo se negó serenamente a dar crédito a “cualquiera de las afirmaciones hechas por el presidente o el secretario de Estado Pompeo”. Después, empezó a reír dejando evidente lo absurdo de la situación.

Biden laughs at Pompeo's "joke" that there will be a smooth transition into a "second Trump administration" https://t.co/0595TGEnLP

— John Haltiwanger (@jchaltiwanger) November 10, 2020