[VIDEO] La viral reacción de un reportero después de ser interrumpido por un seguidor de Trump

La gente de todo el país salió a las calles para celebrar que el candidato demócrata Joe Biden fue anunciado como el 46° presidente de los Estados Unidos. Es por eso que el periodista de News 12 New Jersey Alex Zdan informaba en vivo desde una de las celebraciones pro-Biden cuando fue interrumpido por un partidario de Donald Trump, que quería molestarle apareciendo detrás del reportero.

Cuando un hombre de avanzada edad con una mascarilla de Trump aparece detrás de la cámara, Zdan se da vuelta y dice: “¿Cómo estás, hombre?”. En respuesta, el partidario de Trump dice: “¿Es esto una noticia real o una noticia falsa?”

Make this man the host of Meet the Press.pic.twitter.com/MvU1orxX8K — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) November 7, 2020

Las personas en Twitter y TikTok que vieron el videoclip creyeron que Zdan respondió diciendo: “Vete a la mierda”, lo que hizo que el clip se volviera viral rápidamente.

El periodista político Brian Tyler Cohen tuiteó el video y dijo: “Haga de este hombre el presentador de Meet the Press”. El actor Patton Oswalt retuiteó el video y dijo: “Voy a ver esto en bucle”.

Una hora después de su publicación en Twitter, el video obtuvo casi 1 millón de visitas. Más tarde, Zdan tuiteó para aclarar que le había dicho al hombre que “se fuera”, y no soltó un improperio. Él tuiteó: “Así que ESTO es lo que se siente al volverse viral… Mira, aprecio el amor por las redes sociales, pero le dije al chico detrás de mí que se fuera cuando me interrumpió en vivo.

¿Quién es Alex Zdan?

The evil act that was done behind this door in 1982…and how it lives on today. Tonight @ChasingTheNews. pic.twitter.com/P0lTk3AQbw — Alex Zdan (@ActualAlexZ) October 22, 2015

Si bien los habitantes de Nueva Jersey conocen el nombre de Zdan, los espectadores del video viral en otros estados lo vieron por primera vez. Zdan asistió a la Universidad James Madison y estudió periodismo en The College of New Jersey, según su perfil de LinkedIn.

Getting ready for our first live update of #ElectionNight on @News12NJ…join us for continuous coverage starting at 8 pm. #Decision2020 pic.twitter.com/1MY5xJ4Y3f — Alex Zdan (@ActualAlexZ) November 3, 2020

Zdan comenzó como reportero de investigación para Chasing News, con sede en Trenton, Nueva Jersey. Tres años después, cambió de medio y continuó trabajando como periodista de investigación para Insider NJ. En 2017, Zdan comenzó a trabajar para News 12 New Jersey, donde continúa trabajando hoy como reportero de política.

El uso continuo por parte de Trump del término “noticias falsas” ha sido frustrante para los periodistas

Zdan fue defendido en Twitter por su respuesta al trolling partidario de Trump. Si bien el uso de obscenidades en la televisión en vivo generalmente se considera inapropiado, los últimos cuatro años han sido agotadores para los periodistas, ya que Trump ha llamado continuamente a cualquier información en su contra como “fake news”.

“Fake news” ha sido uno de los términos favoritos de Trump para usar durante los discursos de su presidencia. Se ha referido regularmente a los principales medios de comunicación como CNN, The New York Times y The Washington Post como “fake news” y atacó verbalmente a los reporteros en numerosas ocasiones por hacer preguntas difíciles durante sus conferencias de prensa.

Durante una de las reuniones informativas del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca en marzo, Trump criticó al presentador de CNN Jim Acosta, quien había preguntado sobre la minimización del coronavirus por parte de Trump a principios de ese mes y los efectos negativos que podría haber tenido en la nación.

Trump le dijo a Acosta: “Son personas como tú y la CNN quienes dicen cosas así. Es por eso que la gente ya no quiere ver la CNN. En lugar de hacer una pregunta desagradable y sarcástica como esa, debes hacer una pregunta real”.

Trump le dijo a Acosta que él “podría causar mucho más pánico que incluso usted. Podría hacerte parecer muy mal. Podría causar pánico. Pero no quiero hacer eso”.

También como respuesta, el sustituto de la campaña de Trump en 2016, David Wohl, tuiteó: “El rey de las NOTICIAS FALSAS @acosta y su horrible red @CNN son criticados por Trump después de que el pequeño Jim soltara otra pregunta asombrosamente estúpida”.