¿

Cuántos hijos tiene Kamala Harris, la compañera de candidatura de Joe Biden? No tiene hijos biológicos, pero es muy cercana a sus dos hijastros.

Ella y Cole la llaman “Momala”.

Esto es lo que necesitas saber sobre los hijastros de Harris.

Sus hijastros la llaman Momala

Harris tiene dos hijastros: son los hijos de su esposo Douglas Emhoff que tuvo en su matrimonio anterior, Kerstin Emhoff: Cole y Ella, informó Newsweek.

Harris esperó varios meses antes de conocer a los hijos de su pareja Emhoff, informó CNN. Estaba muy nerviosa y luego se sintió aliviada cuando la acogieron en la familia y se sintió bienvenida.

Hoy, Harris es tan cercana de sus hijastros que la llaman cariñosamente “Momala”.

En mayo de 2019, Harris escribió en Twitter: “De todos los títulos que he tenido, ‘Momala’ es mi favorito”.

También compartió un mensaje de Feliz Día del Padre a su esposo en junio.

Happy Father’s Day to all the fathers and father-figures across our nation. And to my husband, best friend, and biggest supporter @douglasemhoff—you are a wonderful father to Ella and Cole and we’re so lucky to have you in our lives. pic.twitter.com/9LWbwcRrSh — Kamala Harris (@KamalaHarris) June 21, 2020

Harris escribió: “Feliz Día del Padre a todos los padres y figuras paternas de nuestra nación. Y a mi esposo, mejor amigo y mi gran apoyo @douglasemhoff: eres un padre maravilloso para Ella y Cole y somos muy afortunados de tenerte en nuestras vidas”.

Cole Emhoff se graduó de la universidad en mayo de 2017

Little father son Sunday selfie! pic.twitter.com/aTEFSkGZqV — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) March 3, 2019

Douglas Emhoff escribió en Twitter que después de terminar la campaña presidencial, él y su hijo Cole Emhoff cenaron un miércoles por la noche. Dijo que estaba muy orgulloso de que Cole lo hubiera invitado y que había un plato de queso para él.

Post campaign son and dad started a Wed night dinner ritual. Last night son invited dad to his apt. There was a cheese plate. My work is done. 😭❤️ pic.twitter.com/5MfFZ1hBxt — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) February 13, 2020

En septiembre, Harris escribió que estaba orgullosa de ser la “Momala” de Cole.

Happy birthday to our brilliant and talented son, Cole. I am proud every day to be your Momala. pic.twitter.com/8aFyeF4Q0F — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 15, 2020

En septiembre de 2019, escribió sobre Cole: “Eres pura alegría y estoy orgullosa, siempre, de ser tu ‘Momala'”.

Happy birthday to our son, Cole. You are a pure joy and I am proud, every day, to be your Momala. pic.twitter.com/DNw4BasvWZ — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 15, 2019

Cole Emhoff se graduó de la universidad en mayo de 2017.

He did it! Congratulations to our amazing son Cole! pic.twitter.com/0fy0kFQq98 — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) May 22, 2017

Una vez, Douglas también bromeó diciendo que Cole era su fantástico copropietario de fútbol (entendemos que de un videojuego o de un juego en línea).

Happy Birthday to our awesome son (and my fantasy football co-owner) Cole! Love you and continually proud of you!!! pic.twitter.com/iqpe5bPgRA — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) September 15, 2018

Harris sufrió por perderse competiciones de natación y la Graduación de Ella Emhoff

Proud Papa at Ella's Senior Art Show! pic.twitter.com/UbvJPHU1Xp — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) March 17, 2017

Harris escribió en Elle que cuando era senadora, sufrió por perderse algunos de las competiciones de natación de su hijastra Ella Emhoff.

Lo comentó cuando James Comey testificó ante el Comité de Inteligencia del Senado. En consecuencia, no pudo asistir a la graduación de Ella Emhoff. Harris dijo que Ella era comprensiva, pero la posible vicepresidenta todavía se sentía muy mal hasta que su colega Maggie Hassan le dijo: “Nuestros hijos nos aman por lo que somos y los sacrificios que hacemos. Ellos lo entienden”.

Happy birthday to our daughter, Ella. My heart is whole and my life is full with you in it. Love, Momala pic.twitter.com/LeooS8BBaF — Kamala Harris (@KamalaHarris) May 29, 2019

En el cumpleaños de Ella en 2019, Harris escribió: “Feliz cumpleaños a nuestra hija, Ella. Mi corazón y mi vida están llenos contigo a mi lado. Con mucho amor, Momala”.

Dijo que sus hijastros son su “fuente inagotable de amor y alegría pura”

En 2019, el propósito de Año Nuevo de Harris era hacer más cenas en familia, dijo a Good Morning America.

Dijo:

Paso tiempo pensando recetas, planeo menús en mi mente y luego es solo una cuestión de tiempo cuándo podré reunir a la familia y estar en casa para cocinar la cena familiar del domingo… Así que mi objetivo este año es hacer aún más cenas familiares dominicales. Es lo que más me gusta hacer”.

Harris escribió en Elle que cuando ella y Emhoff estaban saliendo, ella estaba totalmente enamorada de él, pero que también sus hijos la impresionaron mucho.

“(Ella y Cole) son mi fuente inagotable de amor y pura alegría”, escribió.