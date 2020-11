[VIDEO] En la CNN, este periodista llamó a Trump “tortuga obesa”

Anderson Cooper, de la CNN, en una transmisión postelectoral, se refirió al presidente Donald Trump como una “tortuga obesa que se agita de espaldas al sol, dándose cuenta de que su tiempo ha terminado”.

“Ese es el presidente de los Estados Unidos. Esa es la persona más poderosa del mundo. Lo vemos como una tortuga obesa de espaldas agitándose bajo el sol ardiente, dándose cuenta de que su tiempo ha terminado. Pero simplemente no lo ha aceptado, y quiere llevar al precipicio a todos con él, incluido a este país”, dijo Cooper. Fueron declaraciones después de que el presidente explicara en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca para declarar que creía que lo estaban engañando con la elección.

“Están tratando de manipular la elección”, dijo Trump en la conferencia de prensa, aunque no ha presentado pruebas de ningún fraude.

Los comentarios de Cooper se produjeron cuando el presidente presentó demandas legales en algunos estados y exigió parar las votaciones en varios momentos de máximo suspense, incluidos Arizona y Georgia.

Puedes ver un vídeo de los comentarios de Cooper a continuación.

Esto es lo que necesitas saber:

Anderson Cooper: "That is the president of the United States. That is the most powerful person in the world. We see him like an obese turtle on his back flailing in the hot sun, realizing his time is over." pic.twitter.com/Az8Gp22wfJ

— andrew kaczynski🤔 (@KFILE) November 6, 2020