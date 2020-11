[VIDEO] ¡Trump dice que despedirá al Dr. Fauci después de las elecciones!

Durante el quinto mitin del día de Donald Trump en Opa-locka, Florida, el 1 de noviembre, el presidente anunció que despedirá al Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, después de las elecciones.

El momento llegó poco después de la medianoche en Opa-locka. La multitud comenzó a gritar: “¡Despide a Fauci!” después de que Trump comenzara a hablar sobre el coronavirus. “Covid, covid, covid” dijo Trump. “Lo único que quieren hablar es de covid. Y luego esto es lo que sucede. Llega el 4 de noviembre y no escucharás mucho sobre eso”.

Después de escuchar a la multitud gritar para despedir a Fauci, quien era un miembro clave del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca cuando la pandemia golpeó por primera vez a Estados Unidos, Trump dice: “No se lo digáis a nadie, pero dejadme esperar hasta un poco después de las elecciones”.

