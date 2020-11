[VÍDEO] Partidarios de Trump armados rodean un bus de campaña de Biden

Algunos partidarios del presidente Donald Trump se reunieron en la autopista I-35 en las afueras de Austin, Texas, y rodearon un autobús de campaña Joe Biden-Kamala Harris que recorría el estado después de salir de San Antonio, Texas. El evento al que el autobús llevaba a los candidatos a asistir se canceló posteriormente por motivos de seguridad. Vea los vídeos a continuación para ver lo que sucedió.

Este video a continuación, compartido en Twitter por un partidario de Trump, muestra los camiones que rodean el autobús Biden-Harris mientras conducía por la I-35. Aunque la persona que tuiteó el vídeo dijo que la senadora Kamala Harris estaba en el autobús, la publicación local My Canyon Lake informó que el autobús transportaba a varios candidatos demócratas de Texas, incluidos Wendy Davis y el representante Lloyd Doggett.

El vídeo de YouTube a continuación, titulado “New Braunfels Trump Train 2020”, muestra camiones rodeando el autobús mientras conducía por la I-35. My Canyon Lake informó que este vídeo parece estar cerca de Solms Exit Road 183, en dirección norte.

A continuación se muestra otro vídeo de los camiones que siguen al autobús Biden-Harris. Eric Cervini dijo que había viajado a Texas para ayudar en la campaña de Biden-Harris y vio partidarios esperando en la I-35 a que apareciera el autobús, informó KXAN.

Cervini tuiteó un vídeo que mostraba camiones detenidos al costado de la carretera de acceso y escribió: “Volé a Texas para ayudar con la gira en autobús de Biden / Harris, con la intención de generar entusiasmo en los lugares de votación. En cambio, terminé pasando la tarde llamando al 911 … ¿Ves todas estas camionetas con banderas de Trump? Estaban disperasas a lo largo de la I-35, esperando para emboscar al autobús de campaña de Biden / Harris mientras viajaba de San Antonio a Austin … Estos partidarios de Trump, muchos de los cuales estaban armados, rodearon el autobús en la interestatal e intentaron sacarlo de la carretera. . Superaron en número a la policía 50-1, y terminaron golpeando el auto de un empleado…”

I flew down to Texas to help with the Biden/Harris bus tour, intended to drum up enthusiasm at polling locations. Instead, I ended up spending the afternoon calling 911. 1/ pic.twitter.com/gKAjv7gv85

El autobús de Biden no se salió de la carretera y nadie resultó herido. Los videos muestran una gran cantidad de camiones rodeando el autobús de Biden y conduciendo cerca del autobús mientras viajaba por la I-35. La campaña de Biden le dijo a Forbes que los camiones “intentaron frenar el autobús y sacarlo de la carretera”.

Cervini tuiteó que nadie resultó herido, pero la policía no les ayudó cuando trató de llamar su atención.

The police refused to help. When I flagged down one officer, he said his hands were tied: “not my jurisdiction.” He was wearing a blue stripe bandana. 4/

El representante de la Cámara de Representantes de Texas, Rafael Anchia, tuiteó que los autos bloquearon el tráfico durante unos 40 minutos mientras rodeaban el autobús mientras circulaba por la carretera.

Armed Trump trolls harassing Biden Bus on I-35, ramming volunteer vehicles & blocking traffic for 40 mins. Eric Trump took to FB to incite this violence.

At least the Trump hearse is appropriate given the 200K+ Americans who have died due to his incompetence. #VoteHimOut pic.twitter.com/vUyhhKyceo

— Rafael Anchía (@RafaelAnchia) October 30, 2020