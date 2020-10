[VIDEO] Agresión a un grupo de judíos por parte de manifestantes Black Lives Matter antisemitas

Algunos manifestantes del movimiento Black Lives Matter les dijeron a los miembros de la comunidad judía que abandonaran una cuadra de Filadelfia, según un vídeo viral y tweets de líderes judíos. Estaban allí para mostrar su apoyo a BLM, según el vídeo.

El vídeo tiene más de 500.000 visitas en Twitter. Puedes verlo debajo. El Jewish Journal informó que la situación ocurrió el 27 de octubre. La publicación identificó a las personas que se burlaban de los hombres judíos como manifestantes de BLM”.

La situación ocurrió mientras se desarrollaban protestas y disturbios en Filadelfia, Pensilvania, después de que la policía matara a tiros a Walter Wallace, Jr., un hombre con un trastorno mental que estaba armado con un cuchillo.

Esto es lo que necesitas saber:

El vídeo muestra cómo se burlan de los hombres judíos y empujan a uno. “Philly se está despertando. Apocalipsis 2:09, la sinagoga de Satanás”, les dice un hombre a los judíos.

“Amalec, ¿qué estáis haciendo aquí abajo? No vivís aquí” se les preguntó a los hombres judíos. (La Biblioteca Virtual Judía explica: “Los amalecitas eran un pueblo del Negev y del desierto adyacente que eran un enemigo hereditario de Israel desde los tiempos del desierto hasta la primera monarquía. Amalec, un hijo de Elifaz, el hijo de Esaú, era presumiblemente el ancestro epónimo de la Amalecitas”).

Otro hombre se enfrenta a los judíos y les dice: “Todos saben que somos los verdaderos judíos, ¿verdad?”. “Esta no es vuestra pelea. Tenéis que iros” dice otro. La gente les gritó que se fueran.

“Solo estamos mostrando solidaridad” dice uno de los hombres judíos, pero le gritan “¡Vete de una p*** vez!”.

