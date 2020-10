[VIDEO] Agente inmobiliario de Scottsdale arrestado y despedido de su trabajo por discurso racista

Paul Ng es un agente inmobiliario de Scottsdale, Arizona, que fue arrestado y despedido de su trabajo después de que su discurso racista hacia dos hombres negros fuera capturado en un vídeo que se ha hecho viral ahora. El vídeo fue grabado la mañana del viernes 23 de octubre por el YouTuber Dre Abram de 25 años. La policía de Scottsdale acusa a Ng de conducta desordenada, informó Phoenix New Times.

En el vídeo, se puede ver a Ng acercándose a Abram y su amigo y preguntándoles qué están haciendo allí. En un momento del vídeo, declara “Soy racista” y que están en una “zona prohibida para los n*****”, utilizando un insulto racial. Ng no trabaja en River Trading Post como se menciona en el vídeo, pero vive en el mismo bloque de edificios, más arriba.

El vídeo de 2 minutos y 38 segundos se publicó en el Instagram de Abram, donde ya se ha visto más de 200.000 veces:

Abram dijo a 12News que estaba en Main Street en Old Town Scottsdale con su compañero de piso grabando para un podcast cuando ocurrió el incidente. Dijo: “Es tan difícil volver atrás y volver a vivir eso. Es una sensación paralizante. ¿En serio, alguien me está diciendo esto ahora mismo? Y en ese punto, tienes que pensar ‘sé inteligente, sé inteligente'”.

