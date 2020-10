[VIDEO] Arrestan con fuerza a un chico negro frente a su pareja y su hijito

Antoine Webington y Heather Janney está en boca de todo el mundo por el último vídeo viral en el que se producen arrestos policiales con presunta brutalidad. Janney, una mujer blanca, y Webington, un hombre negro, estaban en su carro con su hijito en Maryland cuando la policía los detuvo. Janney era quien conducía por encima del límite de velocidad. Cuando la policía los paró, los agentes le pidieron a Webington su identificación. Cuando se negó a dárselo, lo sacaron con fuerza de su automóvil y lo arrestaron.

Janney grabó todo el incidente y lo publicó en su TikTok. Desde entonces, el vídeo se ha vuelto viral.

Esto es lo que necesitas saber:

