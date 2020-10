[VIDEO] Policía de Ohio arrastra a un adolescente negro esposado por la acera

Un oficial de policía de Ohio fue suspendido de sueldo después de que fuera grabado arrastrando a un adolescente negro esposado por la acera.

El jefe de policía de Mansfield, Keith Porch, anunció el 19 de octubre que el oficial Jordan Moore violó la política del departamento a principios de este mes. Moore fue grabado el 12 de octubre arrastrando a un menor esposado, según el departamento de policía. No está claro por qué inicialmente detuvo al adolescente, que viajaba en un automóvil con su padre.

Las imágenes de los testimonios, que rápidamente se volvieron virales, muestran al padre y a su hijo en el suelo rodeados por un grupo de policías. Moore luego arrastra al adolescente, que no se resiste, por la parte trasera de su sudadera con capucha varios metros, según el vídeo. Luego se ve al padre siendo empujado hacia el coche patrulla.

“No había una necesidad inmediata o una emergencia para que el oficial Moore tomara la acción de arrastrar por el suelo al arrestado”, dijo Porch en su comunicado de prensa.

Moore, que ha estado en el departamento durante dos años, ahora se enfrenta una suspensión sin paga del 20 de octubre hasta el 11 de enero, según Porch. También participará en una formación antes de su regreso.

Esto es lo que necesitas saber:

Los investigadores internos determinaron que Moore agarró al adolescente “sin previo aviso” y lo arrastró varios metros, según el comunicado de prensa del departamento. El acto fue considerado “inapropiado” por “la mala aplicación de la fuerza usada en una persona que estaba esposada”, continuó Porch en el comunicado.

“El oficial Moore agarró la sudadera por la capucha de un detenido menor sin previo aviso o instrucción para cumplir con las órdenes y lo arrastró varios metros, mientras aún estaba esposado y sentado al lado del pasajero trasero de una patrulla”, indicó el comunicado.

El vídeo muestra a Moore arrastrando al adolescente por su sudadera con capucha gris mientras permanece sentado con las piernas estiradas. También se escucha al adolescente preguntando por qué lo están arrestando, pero sus preguntas no fueron respondidas.

Los investigadores explicaron que el padre del adolescente se resistió a subir al coche patrulla, pero afirmaron que no había “ninguna necesidad o emergencia inmediata” de que Moore actuara como lo hizo.

Cop in Ohio is on paid suspension for 60 days after dragging a handcuffed minor pic.twitter.com/IV8lkix53G

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) October 25, 2020