Tiroteo en la Universidad de Alabama: muere un estudiante de 19 años

Zachary Profozich es un graduado en ingeniería de la Universidad de Alabama que está acusado de matar a tiros al estudiante de la Universidad de Indiana Schuyler Bradley en Tuscaloosa. El tiroteo ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. del 16 de octubre en el área alrededor de la Universidad de Alabama conocida como The Strip. Schuyler Bradley tenía 19 años.

Profozich, 22 años, se enfrenta a cargos de asesinato en relación con el tiroteo. Profozich fue acusado originalmente de intento de asesinato cuando fue arrestado la tarde del 17 de octubre. Bradley falleció en el Centro Médico Regional del Hospital Druid City la mañana del 18 de octubre.

Originalmente, se creó una página GoFundMe para ayudar a la familia de Bradley a pagar los gastos médicos relacionados con su hospitalización. Pero los acontecimientos llevaron tristemente a otra realidad. Un fragmento de la página dice que Bradley murió en los brazos de su madre, Daphne. Ella escribió en una actualización la mañana del 17 de octubre: “No tengo palabras. Nunca quise que esta recaudación de fondos fuera para el funeral de Schuyler”. Al momento de escribir este artículo, la página ha recaudado más de 45.000 dólares. El objetivo de la página es de 50.000 dólares.

Profozich fue arrestado con una fianza de 150.000 dólares. The Bloomingtonian informó el 17 de octubre que Bradley estaba con soporte asistido vital y que no se esperaba que sobreviviera.

La policía cree que los dos jóvenes tuvieron una discusión antes del disparo. El motivo de la disputa no se ha hecho público. La publicación original en la página GoFundMe de Bradley decía que había tenido una discusión con su amigo y que la víctima estaba defendiendo a otro hombre cuando ocurrió el tiroteo. El tiroteo está siendo investigado por la Unidad de Crímenes Violentos de Tuscaloosa. El capitán de la Unidad de Crímenes Violentos, Jack Kennedy, dijo a los medios, a través de Tuscaloosa News, el 17 de octubre, que Profozoich fue liberado de la cárcel del condado de Tuscaloosa bajo fianza.

Schuyler Bradley era estudiante de segundo año en la Universidad de Indiana. Era miembro de la fraternidad Acacia. La fraternidad emitió un comunicado en su página Instagram diciendo que el grupo “ya no estaba completo. Nos quitaron una parte de nuestra hermandad”. La declaración se refirió a Bradley como víctima de un “acto de odio sin sentido”. La declaración continuó:

“Schuyler era un sol, pleno de luz, en este mundo. Tuvo un impacto en todos los que conoció, y esto se vio con el amor desbordante y el apoyo total por él y su familia mientras luchaba.”

La publicación concluyó diciendo: “Schuyler Bradley, siempre te amaremos”. Uno de los hermanos de la fraternidad de Bradley escribió en una story en Instagram la mañana del 17 de octubre: “RIP SCHUYLER BRADLEY, TE AMO PARA SIEMPRE, descansa en paz, hermosa alma”.

Una de las publicaciones más recientes en la página Instagram de la fraternidad muestra a Bradley y otros en Tuscaloosa viendo el match de fútbol americano Alabama-Georgia.

En la escuela secundaria, Bradley jugó como quarterback y receptor abierto para Carmel High School en Indianápolis, según su página MaxPreps. En su página Facebook, Bradley dice que es de Kankakee, Illinois.

