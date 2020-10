[FOTOS IMPACTANTES] Tiroteo en Denver termina con un fallecido

Un guardia de seguridad de una televisión local es acusado de haber abierto fuego en unas manifestaciones opuestas, matando a un hombre afiliado a un mitin de Patriot. Descubre la serie de fotos y vídeos que capturaron el momento.

El fiscal del distrito está acusando ahora a Matthew Dolloff, el sospechoso, de asesinato en segundo grado. Un registro de la cárcel muestra que Matthew Robert Dolloff ya había sido fichado por una acusación de asesinato en la cárcel de Denver, Colorado.

9News confirmó que había contratado al guardia de seguridad como parte de su cobertura de las dos manifestaciones de ideologías contrarias. Algunas personas criticaron al medio en Twitter por contratar a un guardia de seguridad con supuestas opiniones de izquierda. Un simple repaso a las redes sociales de Dolloff mostró críticas ofensivas a Donald Trump. También pusó likes a publicaciones que fueron positivas para Bernie Sanders, compartió publicaciones de Occupy Democrats y publicó fotos de protestas en el pasado. Sin embargo, la mayoría de sus publicaciones se enfocan en su trabajo en una granja y ganado local, como los pavos. Puedes leer más sobre el acusado, incluidas sus publicaciones en redes sociales, aquí.

“No sabemos si era un guardia de seguridad o si estaba autorizado para llevar un arma”, dijo el comandante de policía Joe Montoya sobre el sospechoso en la conferencia de prensa inicial organizada en el lugar del altercado, pero la policía luego confirmó que el sospechoso era un ‘guardia de seguridad privado’.”

Potato video, but here is the person shooting the gun at the #Denverprotests, and the scene after (Denver, CO) pic.twitter.com/N1FksCXWiW — Kitty Shackleford (@KittyLists) October 10, 2020

Según 9News, hubieron dos manifestaciones al mismo tiempo; un “Rally Patriot” y una contra protesta llamada “BLM-Antifa Soup Drive”. El presentador de un programa de entrevistas afirmó que el hombre que murió era parte de la manifestación Patriot y que se estaba “defendiendo con un spray de defensa contra osos”.

La hoja de registro de la cárcel deletrea incorrectamente el nombre del presunto tirador como Matthew Doloff, 30 años. Dice que fue arrestado por asesinato de primer grado. Aquí está el registro de la cárcel:

Esto es lo que necesitas saber:

Las fotos muestran al hombre que murió golpeando la cara de Dolloff y rociándolo con spray de defensa contra osos

Algunas personas explicaron lo que sucedió en las redes sociales. El presentador de un programa de entrevistas Richard Randall escribió en Twitter: “Estaba entrevistando a una mujer a unos 10 metros de distancia cuando sucedió ESTO. El hombre de la izquierda acababa de salir del evento organizado por Tig y otros patriotas. Se estaba defendiendo con un spray para osos. Le dispararon en la cara y ha muerto. 2 sospechosos están bajo custodia”. La policía indicó más tarde que la segunda persona no estaba relacionada con el tiroteo.

La serie de fotos dramáticas publicadas por Getty Images captura todo lo sucedido. Muestran al hombre que recibió el disparo golpeando la cara de Dolloff antes de que una nube de aerosol naranja indicara había lanzado un spray para osos. El guardia abre fuego y luego se arrodilla con las manos en alto mientras los agentes de la ley lo rodean.

Al analizar las fotos y los vídeos, algunas personas dicen que se ve al hombre fallecido echarse para atrás antes de que le dispararan.

Comparison of relative positions during slap and during shooting, further proving victim was backing up. pic.twitter.com/AigzzS0iqH — SlavTrapGod (@slavtrapgod) October 11, 2020

El hombre que murió llevaba una mascarilla con la bandera estadounidense y una camiseta que decía “Todas las put** vidas importan”. Debido a que lleva un chaleco, no es posible leer todo el estampado de su camiseta. Tiene tatuajes en ambos brazos.

BREAKING: I saw at least one person shot as the rally was ending. I heard one gun shot. At least one person being arrested nearby #9News pic.twitter.com/N75X0WXSAf — Marc Sallinger (@MarcSallinger) October 10, 2020

“ALERTA: Oficiales están investigando un tiroteo que ocurrió en el Courtyard cerca del Museo de Arte. 1 víctima transportada al hospital, se desconoce su estado, 1 sospechoso bajo custodia”, escribió la policía de Denver en Twitter.

I was interviewing a woman about 10 yards away when THIS happened. The man on the left had just left the event held by Tig & other patriots. He was defending himself with bear spray. He was shot in the face & has died. 2 suspects in custody. pic.twitter.com/McZUf3RZDW — Richard Randall (@RANDALLONRADIO) October 11, 2020

Aproximadamente a las 3:30 pm, la manifestación empezó a disolverse y la gente empezó a salir del parque, cuando, a las 3:37 pm, los oficiales que trabajaban en el evento indicaron que habían escuchado disparos.

Tanto el sospechoso como la víctima son hombres blancos. El nombre del hombre al que dispararon aún no se ha revelado.