Un maestro termina decapitado en un ataque islamista en París

Samuel Paty es un profesor francés que fue decapitado en un terrible ataque terrorista, según Reuters, que citó a medios franceses.

Según FL24.net, un sitio de noticias en francés, el presidente francés Emmanuel Macron calificó la decapitación como un “ataque terrorista islamista”. El asesino tenía 18 años y era checheno. La policía lo mató a tiros después de que le cortara la cabeza al maestro, informa el sitio. Paty había mostrado a sus estudiantes caricaturas de Mahoma publicadas en Charlie Hebdo como parte de una lección sobre la libertad de expresión. En 2015, atacantes molestados por esas mismas caricaturas mataron a tiros a 12 personas en las oficinas de la revista Charlie Hebdo y sus alrededores.

Según la CNN, el ataque ocurrió en Éragny-sur-Oise, que es un suburbio de París, Francia. El terrorista gritó “Allahu Akbar” (“Allah es el más grande” en árabe), informó Daily Mail.

Esto es lo que necesitas saber:

El vídeo anterior captura el momento en que la policía disparó al agresor. Se puede escuchar a la policía gritando en francés que se tumbe al suelo y que deje el arma. Luego, se escuchan disparos.

Según FL24.net, Paty tenía 47 años y enseñaba historia y geografía. La CNN informó que Paty era maestro “en una escuela secundaria de Conflans-Sainte-Honorine”. Mostró las caricaturas como parte de un curso de “educación moral y civil” a niños de 12 a 14 años, informó The Guardian.

Macron dijo que Paty fue asesinado “por haber enseñado a los estudiantes la libertad de expresión, la libertad de creer y no creer. Nuestro compatriota fue cobardemente atacado, fue víctima de un ataque terrorista islamista”.

El presidente continuó diciendo que Francia debe convertir a “nuestros niños, vengan de donde vengan, crean o no creen, sea cual sea su religión, en ciudadanos libres”.

El sitio en francés Valeurs informó que Paty había sido amenazado de muerte y estaba al tanto de esas amenazas antes de su decapitación. Ese sitio nombró al sospechoso como “Abdullakh A. A.”.

Según AP, Paty provocó la ira de algunos cuando “habló de las caricaturas del profeta del Islam Mahoma con su clase”.

La AP informó que el terrorista fue asesinado a solo unos metros de donde mató al maestro. El atacante, nacido en Moscú, estaba armado con un cuchillo y una pistola de airsoft, según Associated Press. El medio también informó que el maestro enseñó las caricaturas “para un debate”, lo que llevó a un padre de uno de los alumnos a presentar una denuncia en su contra. El terrorista no fue identificado.

El asesino usó un cuchillo de cocina, informó The Guardian. Cuatro personas relacionadas con el atacante están arrestadas, informa Daily Mail.

