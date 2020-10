[VIDEO] Un pasajero pro-Trump, echado de un vuelo por bajarse la mascarilla

Un pasajero de Southwest Airlines que llevaba una mascarilla facial pro-Trump fue echado de su vuelo por bajársela para comer. El incidente fue grabado y publicado. El pasajero llevaba una máscara “Trump 2020” y una gorra de “Voces negras para Trump”. El vídeo se hizo viral en las redes sociales e incluso lo compartió Donald Trump Jr., que criticó a la aerolínea.

Trump Jr. escribió: “¿Qué co**? Esto es asqueroso. He estado en mil vuelos en los últimos meses y todo el mundo se baja la máscara para comer y beber. Lo hice yo mismo en un vuelo Southwest a principios de esta semana”.

El vídeo se puede ver aquí:

Muchas personas se sintieron ofendidas por la decisión de la aerolínea. Algunos dijeron que el pasajero fue echado porque era negro y otros dijeron que fue por el mensaje de su mascarilla. Una respuesta al vídeo publicado por SV News dice: “@SouthwestAir es racista, ¿eh? ¿Dejan que todos se bajen las mascarillas para comer o beber pero echan a un negro del avión por hacerlo? ¿Qué clase de mi**** es esto?”

Otro dijo, “WTF .@SouthwestAir. Todo esto porque él apoya a .@realDonaldTrump !!! Entonces, ¿cómo se supone que come ese hombre?!?!?!?”.

En el vídeo, se puede ver al pasajero, que no ha sido identificado, hablando con un miembro de la tripulación de Southwest con la mascarilla bajada y un snack en la mano. Cuando el miembro de la tripulación informa al pasajero que debe bajarse del avión, se escucha al pasajero decir con calma: “Tengo que estar en algún lugar mañana”.

La mujer que graba el vídeo, que está sentada en la misma fila al otro lado del pasillo, le pregunta al miembro de la tripulación: “¿Puede decirnos la política que le impide quitarse la mascarilla mientras come, por favor?”. Luego dice: “Es por la gorra y la mascarilla, no es porque esté comiendo”.

Sin embargo, la aerolínea expresó su desacuerdo y le dijo al Washington Examiner en un comunicado que al pasajero en cuestión se le había pedido varias veces que se pusiera bien la mascarilla. “Nuestros informes indican que más de un empleado le pidió repetidamente y en diferentes momentos a un cliente que viajaba en el Vuelo 2632, con servicio programado de Tampa a Dallas, que usara bien la mascarilla”, se lee en el comunicado. El comunicado sigue así:

“El cliente no cumplió con las múltiples solicitudes verbales de nuestra tripulación, incluso al entrar en el avión antes de sentarse. Por lo tanto, se tomó la decisión de llevarlo de vuelta a la puerta de embarque y realojarlo en un vuelo posterior para su destino final después de recibir garantías de que cumpliría con nuestra política de mascarillas. Lamentamos las molestias que la situación creó para todos los involucrados, pero nuestra tripulación debe defender el bienestar y la comodidad de todos los pasajeros.”

El sitio web de la aerolínea indica en su política COVID-19 que todos los pasajeros mayores de 2 años deben usar mascarillas que cubran la nariz y la boca en todo momento.

La aerolínea fue noticia recientemente después de que una pasajera publicó que se le había negado el embarque debido a su top de tirantes, que se consideró “lascivo, obsceno y ofensivo”. Finalmente, se le permitió abordar una vez que el capitán le ofreciera su camiseta. El 6 de octubre, Kayla Eubanks publicó en Twitter:

