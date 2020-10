[VIDEO] Un niño de 11 años huye de la policía con el autobús escolar que robó

La policía de Baton Rouge explicó que un niño de 11 años robó un autobús escolar y tuvieron que perseguirlo el domingo por la mañana. Los vídeos de la persecución se volvieron virales en Twitter y TikTok.

El niño colisionó contra un árbol y una tubería de gas. Fue puesto bajo custodia y se enfrenta a algunos cargos en un tribunal de menores, informa WAFB 9. El medio de comunicación informó que se llevó el autobús desde Progress Head Start. Los funcionarios le dijeron a la radio que seguramente el autobús tenía asistencia automática.

Scottie Hunter de WAFB compartió vídeos tomados por testigos de la persecución.

VIDEO OF JOYRIDE: The 11-year-old boy is now charged with theft of a motor vehicle, aggravated flight, three counts of aggravated damage to property and aggravated assault after wild joyride in stolen bus. @WAFB

“¡¿QUÉ PASA AQUÍ?! Un menor de edad bajo custodia ha robado un autobús y algunos oficiales han tenido que perseguirle por la ciudad, incluso en Scenic, Airline y Greenwell Springs Road según @BRPD”, escribió en Twitter.

La persecución policial duró unos 30 minutos y terminó cuando el niño colisionó contra un árbol y una tubería de gas

El autobús colisionó contra un árbol y una tubería de gas cerca de 1700 Greenwell Springs Road y el niño fue esposado. La persecución comenzó alrededor de las 11 a.m. y duró unos 30 minutos, informó 4WWL. Aproximadamente a las 11:30 a.m., el autobús chocó contra un árbol y se estrelló contra una tubería de gas. La policía rodeó el autobús y detuvo al niño. No se reportaron heridos.

Un vídeo de un testigo muestra una larga fila de coches de policía persiguiendo al autobús escolar a través de una intersección. Se escuchan sirenas de fondo.

“No sé qué está pasando, pero parece que alguien ha robado un autobús escolar”, se puede escuchar en la voz de una mujer en el vídeo.

Otro vídeo muestra la persecución desde una mayor distancia. El autobús se puede ver delante de la policía, circulando por la carretera frente a más de una docena de coches de policía. Se puede escuchar la voz de un hombre riéndose en el vídeo.

“NUEVO VIDEO DE WILD JOYRIDE: Un hombre graba un vídeo a lo largo de Government Street mientras un niño de 11 años lleva a la policía en persecución a través de #BatonRouge”, escribió el reportero Scottie Hunter en Twitter.

El niño fue puesto en custodia por la policía de Baton Rouge y se enfrenta a cargos en el tribunal de menores

El niño fue acusado de robo de un vehículo motorizado, fuga grave, tres cargos de daño agravado a la propiedad y asalto agravado, según WAFB. La policía dijo que el autobús fue robado alrededor de las 10:45 a.m. del domingo 11 de octubre de 2020. El cargo de asalto agravado se deriva de las acusaciones de que el niño “intentó golpear intencionalmente un vehículo”, informó WBRZ.

El nombre del niño no se ha revelado.

La reportera Sydney Kern de WBRZ también compartió un vídeo del autobús escolar siendo remolcado desde el árbol donde se estrelló.

“Los equipos ahora están retirando el autobús. Podéis ver el daño causado al golpear el árbol. Otra vez, los propietarios del vecindario dijeron que el niño parecía estar bien cuando se bajó del autobús”, escribió en Twitter.

Se pueden ver los daños en el autobús escolar en la parte que chocó contra el árbol, justo detrás del área del asiento del conductor.

“#update Aquí lo veis con un plano más corto. Los propietarios del vecindario dijeron que vieron el niño salir del autobús y que parecía estar bien. Todavía no hay confirmación de su edad, pero los propietarios dicen que el niño era muy pequeño”, escribió.

Los vecinos dijeron que el niño parecía “muy pequeño” y que parecía estar bien cuando “saltó” del autobús escolar. Un testigo compartió una foto del niño esposado, que luego fue borrada.

“Este pequeñito robó un autobús escolar en Baton Rouge, es tan peque…”, escribió el testigo en Twitter.

Los bomberos también acudieron al lugar para reparar la tubería de gas dañada.