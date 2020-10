Segunda ronda de cheques de estímulo: ¡Principio de acuerdo entre demócratas y republicanos!

Después de meses de negociaciones estancadas, el presidente Donald Trump está preparado para llegar a un acuerdo con los demócratas para otra ronda de cheques de estímulo, según el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow.

El presidente se reunió con el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el viernes 9 de octubre, para resolver los problemas del plan para ofrecer una propuesta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ese mismo día, dijo Kudlow en Fox Business.

“El presidente ha aprobado un paquete revisado”, expresó. “Le gustaría hacer un trato”.

Si bien Kudlow no pudo entrar en los detalles del proyecto de ley, agregó que tendría “una base relativamente amplia”.

La CNBC informó que la nueva oferta es de unos $ 1.8 billones, un ligero aumento de la anterior contrapropuesta de $ 1.6 billones de la Casa Blanca, por los $ 2.2 billones que pedían los demócratas de la Cámara.

Esto es lo que necesita saber:

The Speaker and Secretary Mnuchin spoke at 1:40 p.m. via phone for just over 30 minutes. Today, the Secretary returned to the table with a proposal that attempted to address some of the concerns Democrats have. (1/2)

— Drew Hammill (@Drew_Hammill) October 9, 2020