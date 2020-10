¿Apoya Biden el aborto tardío hasta el nacimiento?

El presidente Donald Trump publicó un tuit el martes en el que afirma que Joe Biden está a favor del aborto tardío. En realidad, Biden ha dicho que está a favor de la prohibición del aborto tardío.

La publicación completa decía: “Biden y los demócratas simplemente aclararon el hecho de que están completamente a favor del ABORTO (MUY) TARDÍO, hasta el momento del nacimiento y más allá, lo que sería la ejecución. Biden incluso apoyó al gobernador de Virginia, que dijo que estaba a favor de esto. ¡¡¡SALGA Y VOTE!!!”

Biden and Democrats just clarified the fact that they are fully in favor of (very) LATE TERM ABORTION, right up until the time of birth, and beyond – which would be execution. Biden even endorsed the Governor of Virginia, who stated this clearly for all to hear. GET OUT & VOTE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020