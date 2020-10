[FOTOS] Así luce la lujosa casa de 12 millones de dólares de las Kardashian

Las Kardashian-Jenner siempre han tenido un lugar especial en sus corazones para Palm Springs, ya que los niños visitaban con frecuencia a sus abuelos allí. Kris Jenner compró su propia casa para ella y su familia por $ 12 millones en agosto de 2018, según los registros de propiedad del condado de Riverside.

La casa para las escapadas familiares incluye siete suites de un dormitorio, tres de ellas como suites principales, diez baños, tres hogueras de gran tamaño, cuatro chimeneas interiores, una piscina inmensa y vistas a la montaña, según Realtor.com. La casa está ubicada en La Quinta, dentro del exclusivo Madison Club y tiene vista al campo de golf. En total, la casa se extiende a través de 14,500 pies cuadrados en el interior y 11,000 pies cuadrados de espacio al aire libre habitable, según los registros de propiedad del condado de Riverside.

El interior de la casa tiene un interior espacioso, como los espectadores pudieron ver en el último episodio de Keeping Up With the Kardashians el 8 de octubre. Cuando las Kardashian viajan a Palm Springs, normalmente se quedan en la casa, juegan y se relajan, según Kendall Jenner. La casa definitivamente tiene muchísimo espacio, como se ve en las fotos y descripción a continuación.

La casa tiene detalles inacabables

El espacio al aire libre cuenta con espacios serenos y vistas verdes. La casa de un solo piso se encuentra en el Madison Club, “la comunidad residencial privada más exclusiva de La Quinta”, según el sitio web del Madison Club.

La casa tiene una piscina infinita de 100 pies que desemboca en el césped al aire libre, según Realtor.com. Antes de ingresar al área de la piscina, un voladizo techado se extiende desde el espacio interior al espacio exterior para proporcionar algo de sombra mientras se disfruta de ese clima cálido.

A pesar de que la casa está ubicada en Palm Springs, puede hacer frío por la noche o durante el invierno. La casa tiene cuatro mesas de fuego a gas en el exterior para que las Kardashian se calienten, según Realtor.com. Una entrada de la casa muestra paredes con agua en cascada y dos grandes mesas de fuego rodean la puerta de la casa.

Kris Jenner no escatimó gastos en la decoración de la casa. En el episodio más reciente de KUWTK, toda la familia une en la casa de Jenner en Palm Springs. En un instante del episodio, Scott Disisck está jugando con los niños y accidentalmente rompe una lámpara. Jenner descubre la lámpara que falta y dice que es “una lámpara vintage muy cara… mamá no está contenta”.