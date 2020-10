¿La moderadora del debate presidencial, Kristen Welker, es demócrata o republicana?

Kristen Welker era la moderadora del segundo y último debate presidencial de 2020, mientras el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden se enfrentaban por última vez antes del día de las elecciones. Pero, ¿Welker es demócrata o republicana? ¿Cuáles son sus opiniones políticas?

Trump cuestionó las ideas políticas de Welker cuando comenzó a tuitear sobre cómo creía que ella era “injusta” a mediados de octubre. Esto ha llevado a muchos a preguntarse cuáles son las creencias políticas de Welker.

She’s always been terrible & unfair, just like most of the Fake News reporters, but I’ll still play the game. The people know! How’s Steve Scully doing? https://t.co/uS3EWzfFPy

Welker, 44 años, es corresponsal de NBC News en la Casa Blanca y copresentadora de Weekend Today. Noah Oppenheim, presidente de NBC News, dijo sobre Welker: “Kristen representa lo mejor de NBC News y del periodismo en general. Es justa, está profundamente preparada, conoce bien los problemas y va a hacer un gran trabajo”.

Welker se unió a NBC News en 2010 después de trabajar en Redding, California y Rhode Island, informó el Chicago Tribune.

En septiembre, Welker recibió el premio a la “Mejor Periodista en televisión abierta” de manos de Washingtonian, informó Women in Journalism.

En sus registros de votante, Welker está registrada como Independiente, informó el Chicago Tribune. Mientras tanto, el New York Post informó que en 2012 se registró como demócrata en Washington, D.C., y en 2004 se registró como demócrata en Rhode Island. Politifact confirmó que había sido registrada como demócrata en 2012, según la Junta Electoral del Distrito de Columbia, y ahora no tiene afiliación política registrada.

Welker tiene tweets que muestran que es bastante directa en sus preguntas con Trump. En una, compartió que Trump la llamó una “desgracia” por hacer una pregunta sobre Rusia.

Moments ago I asked @POTUS “yes or no” if he’s ever worked for Russia. His response: “I have never worked for Russia.” He also said it’s a “disgrace” that I asked the question.

Jim Acosta de CNN se refirió a ella como una “profesional consumada… dura pero justa”.

I’ve worked alongside @kwelkernbc during two admins now. She’s the consummate professional.. tough but fair. Looking forward to watching her moderate Thursday’s debate.

The Federalist, una publicación conservadora, la describió como una activista anti-Trump por preguntarle a Trump si “alguna vez había trabajado para Rusia”. The Federalist también condenó a Welker por calificar a Kamala Harris de moderada en comparación con los progresistas del Partido Demócrata. Sin embargo, muchos progresistas expresaron su decepción con Harris, creyendo que ella se inclinaba demasiado hacia la “clase dirigente” y no estaba lo suficientemente a la izquierda, informó The New York Times.

Alex Howard, del Digital Democracy Project, dijo que Welker hace “preguntas difíciles y justas”.

I’ve known @kwelkernbc for over 3 decades, as a classmate at @GFSchool & a consummate professional in Washington.

She’s a smart journalist who asks tough, fair questions of people in power, & a kind, generous person.

Trump should apologize for calling her “terrible,” but won’t. https://t.co/7r0UzSxNuy

— Alex Howard (@digiphile) October 18, 2020