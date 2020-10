Barack Obama carga duramente contra Donald Trump. ¿Qué dijo?

El ex presidente Barack Obama encabezó un mitin (de tipo Drive-in para mantener las distancias sociales) para el ex vicepresidente Joe Biden el miércoles 21 de octubre en Pensilvania. Aquí puedes ver fotos del público y saber cuánta gente asistió al mitin de Obama para Biden en Filadelfia, Pensilvania.

Más de 300 carros asistieron al mitin con distancia social

La manifestación tuvo lugar fuera del Citizens Bank Park a primera hora de la tarde. Inquirer comunicó que cientos de conductores asistieron al mitin. La asistencia se limitó a las personas que se registraron en el sitio web de Biden. Alexandra Jaffe de AP informó que había más de 300 carros en el Drive-in.

Los carros de los asistentes fueron decorados en homenaje para Biden, pero muchos de los asistentes también trajeron carteles de Obama-Biden de la antigua campaña de Obama. Antes es este acto, Obama visitó el Centro Recreativo Hank Gathers y también se reunió con líderes locales. Para el discurso de Obama en el Drive-in, se instalaron pantallas gigantes para que la gente pudiera ver bien el discurso mientras estaba sentada en sus carros, explicó Christie Ileto de 6 ABC.

Inside the park, jumbotrons have been strategically set up around the lot so that those sitting in their cars- at the socially distanced event- can hear and see the former POTUS, @BarackObama @6abc pic.twitter.com/359I7rBpsJ — Christie Ileto (@Christie_Ileto) October 21, 2020

Julia Terruso de Philly Inquirer compartió más fotos de la audiencia del mitin en Twitter.

More photos from the drive-in rally. pic.twitter.com/bc57Byddj1 — Julia Terruso (@JuliaTerruso) October 21, 2020

Alexandra Jaffe de AP compartió este vídeo de una batucada durante en el mitin.

There’s a drumline here warming up the crowd for Obama’s drive-in rally at Citizens Bank Park. Campaign says there’s over 300 cars here. pic.twitter.com/yOsqfNB1VV — Alexandra Jaffe (@ajjaffe) October 21, 2020

Obama no tuvo pelos en la lengua durante su discurso de 45 minutos al hablar sobre el presidente Donald Trump. Hizo hincapié en que su comportamiento y su carácter importan porque afectan la forma en que el mundo ve a los Estados Unidos. También criticó cómo Trump manejó la pandemia.

La fila para entrar en el Drive-in era larga.

A line of Biden supporters grows outside Citizens Bank Park ahead of @BarackObama’s speech tonight. The former president is in town for a socially distanced event to stump for his former Vice President 13 days before the election. @6abc pic.twitter.com/a00Uw1PSvc — Christie Ileto (@Christie_Ileto) October 21, 2020

Obama preguntó al público si Trump podría protegerlos a todos si él ni siquiera podía protegerse a sí mismo. También se refirió a Trump como alguien que solo tiene interés en ayudarse “a sí mismo y a sus amigos”, y dijo que Trump no se estaba tomando el trabajo en serio.

Durante su discurso, Obama también dijo: “Nunca pensé que Donald Trump aceptaría mi visión o continuaría con mis proyectos políticos, pero esperaba, por el bien del país, que pudiera mostrar algún interés en tomarse el trabajo en serio. Eso no sucedió”.

Obama le dijo al público que Biden era el hombre indicado para ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Dijo: “Durante ocho años, Joe siempre fue el último en quedarse a mi lado cuando tuve que tomar una gran decisión. Me hizo un mejor presidente. Y tiene el carácter y la experiencia para hacer del nuestro un mejor país”.

Obama le dijo a la audiencia: “Estados Unidos es un lugar bueno y decente, pero acabamos de presenciar tanta tontería y tantas sandeces que a veces nos resulta difícil recordarlo”.

Obama terminó su discurso animando al público “¡Tocad la bocina si estáis entusiasmados! ¡Tocad la bocina si estáis listos para votar!” La multitud respondió con entusiasmo.

El próximo evento de Biden será el debate presidencial

El próximo evento de Biden será el debate presidencial del jueves por la noche. Este debate final entre Trump y Biden comienza a las 9 p.m. (Hora del Este). Los temas del debate incluirán: COVID-19, familias estadounidenses, racismo en Estados Unidos, cambio climático, seguridad nacional y liderazgo. El debate ya está generando cierta polémica, ya que la política exterior iba a ser originalmente el tema principal y luego no fue incluida en la lista de temas de la noche.