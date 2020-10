Detenido un hombre por amenazar con raptar, torturar y matar a Biden y Harris

James Dale Reed es un hombre de Maryland de 42 años acusado de amenazar con secuestrar y “querer torturar y matar” al actual candidato demócrata Joe Biden y a su compañera de candidatura, la senadora Kamala Harris.

Se le acusa de escribir: “cuando capturemos al abuelo Biden, todos lo golpearemos severamente hasta matarlo y a la Sra. Harris la violarán analmente con el cañón de mi rifle y, por último, los dos será ejecutados en la televisión nacional”.

La denuncia acusa a Reed de dejar una carta amenazando a Biden y Harris en la puerta de un residente de Frederick, Maryland. Una cámara en la puerta capturó al sujeto dejando la carta, dicen las autoridades. Agregaron que el residente objetivo no conocía a Reed pero tenía letreros en el patio que respaldaban la candidatura de Biden-Harris.

“Reed se encuentra actualmente bajo custodia estatal y se ha presentado una orden federal para detenerlo con el fin de asegurar su comparecencia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en una fecha por determinar”, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU, como explica MSN.

El fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Maryland, Robert K. Hur, dijo: “Nos tomamos este tipo de amenazas muy en serio. Tales amenazas de cometer actos de violencia son ilegales y no tienen cabida en nuestra democracia, y responsabilizaremos a quienes las cometan. Estamos agradecidos al Departamento de Policía de la Ciudad de Frederick por su ayuda y a los ciudadanos que brindaron información que finalmente condujo al arresto del Sr. Reed y estos cargos federales”.

Puede leer la denuncia penal completa aquí.

Esto es lo que necesita saber:

1. La carta también advirtió a los partidarios de Biden-Harris que serían atacados

Según el comunicado de prensa del DOJ, la carta decía:

“Esta es una advertencia para cualquiera que lea esta carta, si eres un partidario de Biden / Harris, eres un objetivo para nosotros. Tenemos una lista de hogares y direcciones junto a sus carteles de elección. Nosotros somos los que tenemos esas armas aterradoras, somos aquellos con los que sus hijos tienen pesadillas… Cuando capturemos al abuelo Biden, todos lo golpearemos severamente hasta matarlo y a la Sra. Harris la violarán analmente con el cañón de mi rifle y, por último, los dos será ejecutados en la televisión nacional.”

“El derecho a votar y apoyar pacíficamente al candidato de su elección son los cimientos de nuestra democracia”, dijo el Fiscal Federal Hur. “Conductas como esta que amenazan a los principales candidatos y conciudadanos solo socavan nuestra democracia y los principios sobre los que se fundó Estados Unidos. No toleraremos conductas amenazantes que busquen intimidar, acosar o disuadir a los estadounidenses de ejercer su derecho al voto ”.

Según la denuncia, “El sujeto parecía ser un hombre blanco que vestía un gorro, guantes y una cazadora tipo militar”.

2. La cámara de vigilancia de la puerta condujo al arresto de Reed, dicen las autoridades

Los investigadores “trabajaron para identificar al sujeto en el vídeo de la cámara de la puerta y después de recibir un aviso ciudadano, todos las sospechas recaían sobre Reed”, escribieron las autoridades en el comunicado de prensa.

“Una persona que conocía a Reed vio la imagen de la cámara de la puerta y confirmó que esa persona era Reed. El 13 de octubre de 2020, Reed fue entrevistado en su residencia y negó haber dejado una carta amenazante o haber sido la persona que el vídeo de la cámara de la puerta mostró. Dos días después, Reed admitió haber escrito y entregado la carta y fue arrestado”.

Se enfrenta a cinco años en una prisión federal si es declarado culpable.

La denuncia alega que Reed “admitió haber escrito la carta el sábado 3 de octubre de 2020 por la noche porque estaba molesto por la situación política. Luego, Reed condujo hasta Kline Blvd durante las primeras horas de la mañana del 4 de octubre de 2020 y llevó la carta a la primera casa que vio con consignas a favor de los demócratas”.

3. Reed evitaba hablar de política en sus publicaciones

Aunque la página de Facebook de Reed no se centra en publicaciones políticas, publicó algún post sobre religión y también publicó mensajes en apoyo de los veteranos.

“Hola y feliz domingo, familiares y amigos de Facebook. Sé que no he publicado cosas durante un tiempo, pero me estoy tomando un descanso de las redes sociales por muchas razones que no discutiré aquí porque la mayoría de ellas son políticas y no quiero entrar en una guerra política con cualquiera aquí, así que lo dejaré así, pero ayer hice algunas cosas maravillosas con Lisa”, escribió en septiembre.

“Hicimos una caminata maravillosa a pesar de que llovió un poco, pero lo pasamos de maravilla. Aquí hay algunas fotos de la caminata que hice con Lisa ayer, espero que todos tengan un maravilloso domingo. Dios los bendiga a todos y espero que tengan un maravilloso comienzo de semana”.

4. Reed describió su situación laboral como “autónomo”

En Facebook, Reed se describió a sí mismo como “autónomo”. Escribió que “estudió Matemática Aplicada en el Frederick Community College”.

Fue a la Frederick High School y vivía en Frederick, Maryland. Su estado civil es “casado”

5. Reed ya amenazó a otros anteriormente, dicen las autoridades

La denuncia penal dice que Reed ya está fichado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos amenazar a una persona no identificada bajo la protección del Servicio Secreto de los Estados Unidos en 2014.

En cuanto a la nueva amenaza, la denuncia alega que cuando los investigadores nuevamente le preguntaron a Reed “si había escrito la carta amenazante, Reed indicó que había escrito la carta asintiendo con la cabeza. Luego dijo a los investigadores: ‘Esto seguirá sucediendo (refiriéndose a las personas que hacen comentarios amenazadores) debido al clima político'”.