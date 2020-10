Trump vs Biden: ¿Quién tuvo más audiencia en sus discursos a la misma hora?

El presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden se batieron en duelo en discursos separados en los que respondían las preguntas de los votantes a la misma hora. ¿Quién tuvo más audiencia? El de Biden tuvo más espectadores en la televisión. Las visitas online son un poco más difíciles de comparar, ya que TikTok alentó a los espectadores a usar varios dispositivos para ver el evento de Biden.

Esto es lo que necesita saber:

Biden venció a Trump en espectadores

Biden venció a Trump en el total de espectadores de televisión según los estudios de audiencia. El discurso de Biden tuvo un total de 12,3 millones de espectadores. En contraste, el parlamento de Trump tuvo un total de 10,4 millones de espectadores. El de Trump se transmió en MSNB y CNBC, mientras que el de Biden sólo se transmitió en ABC.

Samba TV, un proveedor de datos y análisis de televisión, reveló que 6,3 millones de hogares vieron el “speech” de Trump en la televisión, mientras que 6,9 ​​millones de hogares vieron el de Biden, informó Advanced Television.

Los espectadores “online” son más difíciles de comparar

Mientras tanto, los espectadores “online” son un poco más difíciles de comparar. El parlamento de Biden se transmitió en un canal de YouTube en vivo, mientras que el de Trump se transmitió en varios canales. La transmisión de ABC News de Biden tuvo 2.9 millones de visitas en el momento de la publicación.

En contraste, la transmisión de noticias de NBC de Trump tuvo 2 millones de visitas en el momento de la publicación.

Sin embargo, también tuvo transmisiones en CNBC Television (1.1 millones de visitas) y CNBC (1.7 millones de visitas).

Una campaña de TikTok también podría haber sesgado los números “online” de Biden vs Trump, según Newsweek.

Hank Green hizo un video de TikTok alentando a los espectadores a ayudar a Biden a obtener mejores calificaciones “online” al ver su “speech” en múltiples dispositivos en vivo mientras se transmitía.

Los parlamentos de Biden y Trump se emitieron a la misma hora el jueves por la noche. Trump salió en NBC News a las 8 PM, Hora del Este, mientras que Biden se transmitió en ABC News también a las 8 PM, Hora del Este.

Estos actos individuales se emitieron en lugar del segundo debate presidencial. La Comisión de Debates Presidenciales, siguiendo protocolos de seguridad, decidió que el segundo debate debía ser virtual. Si bien el equipo de Biden estaba listo para participar en el debate, el equipo de Trump anunció que no participaría en un debate virtual. La campaña de Trump dijo que no había ninguna razón médica para tener un debate virtual y afirmó que la decisión fue parcial para Biden, según NPR. El equipo de Biden declaró que Trump “claramente no quería enfrentarse a preguntas de los votantes sobre sus errores en la gestión del COVID y la economía”.

La Comisión anunció en un comunicado la cancelación del segundo debate:

“El 8 de octubre, el CPD anunció que por la salud y seguridad de todos los involucrados, el segundo debate presidencial, programado para el 15 de octubre en Miami, se llevaría a cabo de manera virtual. Posteriormente, los equipos de los dos candidatos finalmente optaron por sus conferencias individuales. De este modo, es evidente que no habrá debate el 15 de octubre”.

El próximo debate del 22 de octubre, en principio, debe celebrarse sin problemas.