[VÍDEO] Candidata republicana se pelea con dos mujeres después de un mitin de Trump

Rayla Campbell, una candidata republicana al Séptimo Distrito del Congreso de Massachusetts, dice que fue agredida por dos mujeres después de una manifestación a favor de Trump al abandonar un mitin en New Bedford.

Campbell publicó en su página oficial de campaña detalles sobre el ataque sufrido: “Dos personas, ambas mujeres, se enfrentaron a mí y luego me agredieron”, escribió Campbell. “Me dieron una patada en la cabeza y tengo una tibia fracturada.”

Campbell, presidente de Black Voices for Trump en Massachusetts, le explicó a Fox News que dos mujeres que viajaban en un coche empezaron a insultarla. Después, ambas salieron del auto, “comenzaron a empujarla” y “trataron de quitarle el megáfono”, explicó la aspirante al Congreso en declaraciones a Fox News.

Sin embargo, un vídeo viral reciente que capturó la disputa sugiere que Campbell podría haber jugado un papel más activo, al ser ella la que hubiera provocado la pelea.

Esto es lo que necesita saber:

Pro-Trump candidate in Massachusetts antagonizes & fights 2 young ladies

Crazy megaphone lady is Rayla Campbell, who is running against Rep. @AyannaPressley pic.twitter.com/zlKtcpFAsM

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) October 14, 2020