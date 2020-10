[VIDEO] Un partidario de Trump tose expresamente sobre manifestantes

Un partidario de Trump fue grabado mientras tosía expresamente sobre manifestantes de Black Lives Matter en una gasolinera en Kanab, Utah, cerca de la frontera con Arizona. El hombre, que se identificó en el vídeo como Robert Brissette, fue captado en un altercado, gritando a un grupo de manifestantes y tosiendo sobre ellos. El vídeo se ha vuelto viral y cuenta más de 1.6 millones de visitas en Twitter.

No está claro cómo comenzó la discusión ya que el vídeo comienza con el altercado ya comenzado. Brissette estaba en la gasolinera con su camioneta blanca, que lleva una bandera de Trump. El grupo de manifestantes, ninguno de los cuales ha sido identificado públicamente, llevaba varios carteles, incluido uno sobre el hecho de votar y otro que ponía “anti-Trump”. También se puede ver a uno de los manifestantes vistiendo una camiseta con el lema “BLM”.

En el vídeo, Brissette les dijo a los manifestantes: “Las vidas de los negros no importan; todas las vidas importan” y tosió sobre ellos más de 10 veces

En el vídeo, se puede escuchar a Brissette gritando a los manifestantes, diciéndoles: “Las vidas de los negros no importan. Todas las vidas importan. Te pareces a una pequeña mari***** de mi****”. También se le ve tosiendo sobre ellos varias veces y diciendo: “Oh, tengo mucho miedo de tu pequeño virus de mi****”.

Se puede ver a algunos manifestantes tratando de empujarlo hacia atrás mientras tose sobre ellos y uno golpea a Brissette con un cartel, a lo que el partidario de Trump les grita que podría “acusarlo de agresión por golpearme”.

Se identifica a sí mismo en la interacción completa, diciendo: “Todos saben quién soy. Mi nombre es Robert Brissette. Encuéntrame en Facebook. Odio a todos vosotros los demócratas”. Después de que ambos lados se insultaran, Brissette regresa a su camioneta y los manifestantes gritan: “Lleva tu odio a otro lugar”.

Después del incidente, Brissette creó una página GoFundMe que ya ha sido eliminada. No está claro si Brissette eliminó la recaudación de fondos o si fue eliminada por la plataforma misma. En la recaudación de fondos, Brissette dijo que la policía lo había acusado por el incidente y que estaba recaudando 10.000 dólares para su defensa, informó The New York Post. El miércoles por la tarde, antes de que se eliminara, la página sólo había recaudado 50 dólares.

The New York Post escribió que el GoFundMe de Brissette declaraba: “Dos de los manifestantes me arrojaron piedras. Me enfrenté a ellos y me insultaron. Durante la discusión, dos mujeres me golpearon. Y ahora me están acusando de iniciarlo todo. Necesito ayuda para limpiar mi nombre contra estos manifestantes que dañan a la raza”.

Brissette escribió sobre el incidente en su página Facebook, compartiendo: “Que valga para todos. No creéis vídeos cortados que no cuentan la historia [completa]. Un grupo sólo publicará lo que le interesa que creáis. Y sin contar la historia [completa] detrás de las acciones de cada uno”.

También cambió su foto de portada en Facebook por un texto que dice: “¡TODAS LAS VIDAS IMPORTAN! Si necesitas poner un color delante de esas palabras, TÚ ERES racista”.

Heavy.com se acercó al Departamento de Policía de Kanab para obtener más información sobre el incidente y confirmar los cargos contra Brissette, pero no recibió respuesta de inmediato.