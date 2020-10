[VIDEO] Trump sorprende a sus votantes en el mitin de Erie con esta declaración

En el último mitin de Donald Trump, el presidente dijo al público de Erie, Pensilvania, que no había planeado hacer campaña en la ciudad en absoluto. Pero debido a la pandemia y a su campaña cada vez más complicada por su estado de salud con el coronavirus, tuvo que venir después de todo. Puedes ver el vídeo a continuación.

Trump hizo campaña en Erie, Pensilvania, el martes 20 de octubre. Pero dijo al público allí que, en primer lugar, no quería ir. Dijo a los asistentes:

Aquí tienes un vídeo de ese momento.

Trump: Four or five months ago when we started this whole thing because you know before the plague came in, I had it made. I wasn’t coming to Erie. I mean I have to be honest, there was no way I was coming. I didn’t have to…. pic.twitter.com/DeTV4jiLmS

— Acyn Torabi (@Acyn) October 21, 2020