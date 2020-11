[VIDEO] “LeBron James apesta”, le gritan los seguidores de Trump durante mitin

El presidente Donald Trump habló mal sobre la estrella de Los Angeles Lakers LeBron James y sobre la NBA durante un mitin en Pensilvania el lunes en vísperas de las elecciones.

El presidente dijo que las audiencias fueron muy bajas durante los playoffs y dijo que se aburría viendo los partidos. También aprovechó para hablar mal de los jugadores arrodillados antes de los partidos y con mensajes en sus camisetas.

“¿Qué tal el baloncesto?” Dijo Trump. “¿Qué hay de LeBron? Me sentí mal por LeBron, muy mal. No vi ni un tiro. Me aburro mucho. Adelante, adelante, atrás, adelante. ¿Sabes por qué? Cuando no respetan a nuestro país, cuando no respetan nuestra bandera, nadie quiere ver los partidos.”

“Y la NFL también tiene menos audiencia”, agregó Trump. “La NFL está muy mal. Tienes que defender nuestra bandera. Tienes que ser realmente bueno con nuestra bandera y con nuestro himno y si no lo haces, no te estaremos mirando”.

La multitud pronto comenzó a corear “LeBron James apesta”, que puedes escuchar en el video a continuación. James llevó a los Lakers a su 17º campeonato de la NBA con una actuación estelar a lo largo de todo el playoff.

"LeBron James sucks!" chants at the Trump rally pic.twitter.com/XbSZrhn961 — Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2020

Algunos jugadores de la NBA intervinieron, por ejemplo hombre Larry Nance Jr, de los Cavaliers: “Convención de payasos”, escribió en Twitter.

Clown convention https://t.co/gnzXSUvPhZ — Larry Nance Jr (@Larrydn22) November 2, 2020

Trump llamó previamente a James un “portavoz del partido demócrata”. Un portavoz muy desagradable”.

LeBron James ha criticado a Donald Trump

James se ha enfrentado con Trump anteriormente, y lo llamó “vagabundo” cuando el presidente insultó a su rival Stephen Curry de los Golden State Warriors.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

James también publicó una foto de Trump con un emoji de payaso en su rostro durante los debates, instando a la gente a votar.

Final Presidential Election. LeBron reacts: pic.twitter.com/gWoja0rxhM — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 23, 2020

James es muy activista fuera de la cancha de baloncesto. En particular, ayudó a crear “More Than a Vote”, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a los votantes negros, y abrió la “I Promise School”, una escuela pública en su Akron natal, Ohio, para estudiantes en riesgo.

Los analistas han criticado a LeBron James por hablar sobre temas políticos

Algunos analistas han criticado duramente al jugador de los Lakers por posicionarse tan claramente en contra de Trump. Consideran que ha dañado su imagen y la de la NBA:

“Para mí, LeBron ha dañado su legado con toda la política. Cuando eres la estrella más grande del deporte y estás tratando de decir que estás al mismo nivel que Michael Jordan, tu responsabilidad principal es aumentar la popularidad de nuestra liga, y él no lo ha hecho”, dijo el analista Jason Whitlock a principios de este mes en Outkick the Coverage. “Se ha convertido en una figura polarizadora, se ha convertido en una figura política.”

My column today explains how LeBron's comments about Mike Pence prove once again LeBron is Black Donald Trump, only worse. https://t.co/GR49g3vxMR — Jason Whitlock (@WhitlockJason) October 9, 2020

“La semana pasada escribí que él es el ‘Donald Trump negro’, y la comparación es más un insulto para Trump que para LeBron. Si soy Trump, no quiero que me comparen con LeBron. LeBron es grosero y poco sofisticado, y todas las cosas que supuestamente le disgustan del presidente son verdaderas sobre él. Ha provocado que algunos fanáticos del baloncesto dejen de verlo. Si yo fuera ESPN, TNT y anunciantes vinculados a la NBA, estaría muy preocupado”.

James sigue siendo uno de los atletas más poderosos e influyentes del planeta. Suma cuatro campeonatos de la NBA, cuatro MVP y 16 selecciones All-Star.