El base estrella de la NBA que podría unirse a los Lakers de LeBron y Davis

Aunque la temporada de la NBA acaba de terminar, los agentes libres y la temporada de fichajes estarán disponibles muy pronto. Los Lakers de Los Ángeles parecen interesados en varios jugadores, pero hay un jugador que encajaría perfectamente en el equipo. Bradley Beal, de los Washington Wizards, es una de las superestrellas más buscadas de la NBA. Su equipo ha estado mal durante años, pero todavía no ha intentado salir a la fuerza.

De hecho, ha hecho todo lo posible para sugerir que le gustaría quedarse con el equipo a largo plazo. Sin embargo, cambió su tono recientemente. En el podcast Old Man and the Three sugirió que estaría dispuesto a irse si el equipo no se compromete por completo a ganar:

“Quizás podría ser egoísta e irme si el proyecto no es ganador, pero por el momento tengo contrato con los Washington Wizards.”

