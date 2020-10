[VIDEO] LeBron James se vuelve loco con la victoria de los Dodgers

Por primera vez desde 1988, Los Angeles Lakers y Dodgers han ganado sus campeonatos en el mismo año. Ambos equipos se enfrentaron a largas sequías sin títulos, pero finalmente han podido superar el bache. Aunque no siempre fue un fanático de los Dodgers, LeBron James los ha adoptado como su equipo desde que se mudó a Los Ángeles.

La estrella de los Lakers explotó después de que los Dodgers lograran la victoria que aseguró la serie en el Match 6 de la Serie Mundial.

LeBron shows some love to the MLB Champs 🔥 (via @KingJames) pic.twitter.com/Rc2oQrduAC — Bleacher Report (@BleacherReport) October 28, 2020

A LeBron no le bastó, ya que estaba claramente entusiasmado con el resultado de la Serie Mundial.

DAMN RIGHT YOU GUYS ARE!!! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾🏆 https://t.co/p43AxyJc1t — LeBron James (@KingJames) October 28, 2020

Ha sido difícil para los Dodgers llegar a este punto. A pesar de tener posiblemente los jugadores más talentosos de la MLB durante años, simplemente se topaban una y otra vez con la derrota

LeBron elogia a Mookie Betts

Mookie Betts no tuvo su mejor salida durante la mayor parte de la Serie Mundial, pero destacó en el Match 6.Los Dodgers le ofrecieron a Betts un contrato de locos esta temporada baja y él ha demostrado que valía la pena todo ese dinero. LeBron lo elogió diciendo que merecía ganar cada dólar.

Puede que no haya sido el mejor Dodger de la Serie Mundial, pero es el mejor jugador del equipo y al final asumió su responsabilidad. No hay duda de que los Dodgers estén entusiasmados de tenerlo durante más de una década.

LeBron no podía olvidarse de Clayton Kershaw, que ha sido el jugador más importante de los Dodgers durante aproximadamente una década.

Oh and yeah Put some RESPECT ON @ClaytonKersh22 name!! Now and FOREVER!! — LeBron James (@KingJames) October 28, 2020

Se especula mucho con la posibilidad de que Kershaw se retire después de los playoffs y la Serie Mundial. Es quizás el mejor lanzador de su época y ahora tiene su campeonato.

LeBron ruega poder lanzar el desfile

Desafortunadamente para los Lakers y los Dodgers, no parece que se pueda hacer ningún desfile por el doblete de campeonatos a corto plazo debido al COVID-19. LeBron está muy molesto por ese hecho y dejó claro que quiere que suceda lo antes posible.

Man can we PLEASE have a parade!!! I know I know we can’t but DAMN I wanna celebrate with our @Lakers & @Dodgers fans!!! LA is the city of CHAMPIONS 🏆🏆 — LeBron James (@KingJames) October 28, 2020

Una cosa buena de que los desfiles del campeonato se retrasen es que los Dodgers y los Lakers podrían celebrar la victoria juntos cuando llegue el momento. Está claro que los dos equipos tienen una fuerte conexión y es un gran año deportivo para la ciudad de Los Ángeles. Kobe Bryant significó mucho tanto para los Dodgers como para los Lakers. Ambos equipos han hecho un trabajo increíble para honorar a la leyenda recientemente fallecida.