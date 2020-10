Emotiva dedicatoria de LeBron James a Kobe Bryant

Más allá de los elogios, trofeos y reconocimientos, el objetivo más importante de LeBron James durante la carrera por el título de Los Angeles Lakers era simple: quería hacer algo de lo que el gran Kobe Bryant se hubiera sentido orgulloso.

James compartió el miércoles un mensaje en sus redes sociales diciendo: “¡Espero que te haya hecho sentir orgulloso de mí, hermano! ¡Te amo y te extraño Champ!”. Bryant falleció trágicamente en enero en un accidente de helicóptero junto con su hijita Gianna de 13 años y otras siete personas.

LeBron James sigue pensando siempre en el legado de Kobe Bryant

El domingo, James ayudó a los Lakers a conquistar su 17º título, lo cual se sumó a la colección de los cinco trofeos que Bryant ganó durante sus más de 20 años vestido de lila y oro.

La temporada de LeBron en los Lakers le hubiera encantado a Kobe, al haber superado la adversidad de jugar en la Burbuja y tener la vida estrictamente enfocada al deporte durante más de tres meses.

LeBron reflecting on Kobe Bryant at this moment: “Every time you put on Purple and Gold, you think about his legacy and what he meant to this franchise for 20-plus years … just that drive to always want to be victorious. It stops you from sleeping." — Mike Trudell (@LakersReporter) September 27, 2020

“Quiero decir, cada vez que te vistes de lila y dorado, piensas en su legado”, dijo James a los periodistas sobre Bryant en septiembre. “Piensas en él y en lo que significó para esta franquicia durante más de 20 años, y lo que representó tanto en la cancha como fuera de ella. Lo que exigía de sus compañeros y lo que se exigía a sí mismo. Somos algo parecidos en ese sentido”.

Los Lakers querían ganar el título para Kobe Bryant

Anthony Davis speaks about honoring Kobe Bryant with Lakers’ NBA title win | 2020 NBA FinalsAnthony Davis tells Rachel Nichols that it’s hard to put into words what winning the NBA championship with the Los Angeles Lakers means to him. AD also (1:45) speaks about his relationship with Kobe Bryant and how special it is to honor him and Gianna by winning the title. #NBA #NBAFinals #Lakers ✔️Subscribe to ESPN+… 2020-10-12T03:31:59Z

Los Lakers no escondieron que estaban impulsados por el sentimiento de que este campeonato se vencería en memoria de Kobe. El equipo se quedó con la miel en los labios cuando no pudieron hacerse con el título en el Partido 5 contra Miami Heat, ya que se pusieron las camisetas de “Mamba” con las que estaban invictos anteriormente.

“Teníamos tantas ganas de ganar con las camisetas de Mamba puestas que luego fue una decepción. Pero esto fue para Kobe (Bryant), independientemente de la camiseta que lleváramos”, dijo el alero de los Lakers Markieff Morris. “Sabíamos que teníamos que hacer esto por Kobe y Gigi (Gianna Bryant) y el resto de la nación de los Lakers, hombre. Este era muy especial”.

Después de finalmente hacerse con el título con una performance dominante en el Partido 6, la estrella de los Lakers, Anthony Davis, sabía que Kobe estaría mirándolos orgulloso de su esfuerzo.

“Antes de la tragedia, venía a los entrenamientos y simplemente nos decía: ‘Este es vuestro año. Salid y luchad’. Tenía mucha confianza en nuestro equipo”, dijo Davis. “Tenía mucha confianza en nuestra franquicia. Cuando sacamos las camisetas de Mamba, teníamos un rollo diferente. Es una mierda que no siguiéramos invictos [con las camisetas de Mamba], pero sé que preferiría llevarse este campeonato que perder con una camiseta de Mamba. Lo extrañamos, y este título definitivamente es para él”.

El desfile de los campeones está suspendido debido a la pandemia de COVID-19, pero cuando llegue, seguro que Bryant será muy recordado.