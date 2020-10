Anthony Davis no deja claro si seguirá en los Lakers: “No tengo ni idea”

Tras ganar su primer campeonato de la NBA, se le pidió al alero estrella de los Lakers Anthony Davis que hablara sobre su futro. Le queda un año de contrato, a 28 millones de dólares, pero puede optar por irse este año.

Le toca tomar una decisión urgentemente: debe comunicar a los Lakers esta semana lo que pretende hacer. Pero dijo que ni siquiera él estaba seguro de lo que haría.

“No tengo idea,” dijo Davis al Sunday. “No lo sé.”

Davis tiene tres opciones.

Podría optar por acabar su contrato y seguir hasta el próximo año, lo que lo mantendría en Los Ángeles durante la próxima temporada y lo convertiría en agente libre en 2021. Esa sería la solución más simple, dada la incertidumbre sobre el tope salarial de la NBA y su futuro financiero. La liga recibió un gran golpe cuando se suspendió para ayudar a detener la propagación del coronavirus en marzo y regresó a la Burbuja de Orlando sin fans.

El tope salarial, y por lo tanto el próximo contrato de Davis, está ligado a los ingresos que genera la liga. Todavía no está claro cuánto dinero perdió la liga y cuánto sufrirá el tope salarial del próximo año debido a eso. Si acepta ahora los 28 millones de dólares, Davis podrá conseguir un trato más importante el año siguiente, cuando (con suerte) los ingresos vuelvan a subir.

Eso sería beneficioso para los Lakers porque dejaría a Davis como agente libre de cara a la temporada de 2021, lo que permitiría al equipo buscar otro agente libre, como Bradley Beal o Giannis Antetokounmpo.

Las otras dos opciones de Anthony Davis

La segunda opción es optar por retrasar el acuerdo entre Davis y los Lakers hasta la próxima temporada.

Davis ya tuvo la oportunidad de firmar una extensión de contrato con el equipo, por valor de 146 millones de dólares durante cuatro años, pero la rechazó en enero. Ese movimiento tenía sentido en ese momento porque, si no fuera por COVID-19, podría haber firmado por mucho más dinero como agente libre sin restricciones en circunstancias normales.

Los Lakers todavía pueden hacerle a Davis una mayor oferta, y seguramente lo harán. Pero probablemente sería mejor para sus finanzas aplazar la firma de un acuerdo a largo plazo hasta que el panorama financiero de la liga sea más claro.

La tercera opción es que Davis opte por dejar la franquicia y fiche por otro equipo como agente libre. Se ha hablado de que Davis estaría interesado en regresar a su ciudad natal de Chicago con los Bulls, pero eso no ha ido más allá de la mera especulación. Si bien Davis no ha descartado públicamente a los Bulls, casi no hay posibilidad de que aterrice allí.

Su primer año con los Lakers ha sido impecable

Casi no hay posibilidad de que Davis deje a los Lakers. Cuando se le preguntó acerca de la experiencia con el equipo esta temporada y su futuro inmediato, Davis dijo: “Me lo pasé muy bien en Los Ángeles este primer año. Todo han sido alegrías. Sólo sorpresas positivas. Durante los próximos meses, lo resolveremos. Quiero decir, no estoy 100% seguro sobre mi futuro, pero es por eso que mi agente es quien es, lo discutiremos y lo decidiremos”.

Durante esta temporada también creó un vínculo fuerte con LeBron James, y ese será un factor fundamental para determinar su futuro.

“Cuando me transfirieron por primera vez, solo estábamos hablando de intentar mejorar el equipo, tener claro los jugadores que queríamos que nos rodearan para competir por un campeonato”, dijo Davis. “Una vez que se completó el equipo, empezamos a hablar de que teníamos suficiente calidad para ser campeones. Realmente empezamos a rodar como equipo después de los dos primeros match de la temporada regular, jugando a la defensiva, anotando puntos, y nos dimos cuenta de lo grandiosos que somos como equipo y que teníamos lo suficiente para convertirnos en campeones este año”.