Jugador de los Lakers dice que su familia recibió amenazas de muerte después de la derrota

anny Green ha sido muy criticado en las redes sociales desde que falló lo que podría haber sido la oportunidad de asegurar el título para Los Angeles Lakers al final del Match 5 contra Miami Heat.

Pero las críticas al veterano jugador fueron demasiado lejos y Green reveló el domingo antes del Match 6 que él y su prometida habían recibido amenazas de muerte.

“Le pregunté a mi novia: ‘¿estás recibiendo amenazas de muerte?’. Ella dijo ‘sí, y tú también'”, dijo Green a los periodistas el domingo. “No lo sé porque realmente no presto atención a eso, no me importa, ni estoy temblando o preocupado por eso. Simplemente no soy una de esas personas. Probablemente debería ser un poco más paranoico, pero generalmente estoy tranquilo”.

Danny Green on the fans who've made death threats against him & his fiancé after his missed shot: "I hope they're that passionate about voting, or injustice for these people who deserve justice – we'll get some better change in the country." Green calls himself "an easy target." pic.twitter.com/F68MgZnpNx

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) October 11, 2020