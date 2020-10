[VÍDEO] Piden sanción de un partido para Anthony Davis por este codazo en la cara

La lesión que tiene en el talón podría no ser el único problema para la estrella de Los Angeles Lakers, Anthony Davis, en las Finales de la NBA.

Apareció en las redes un vídeo de Davis dando un codazo justo en la cabeza al alero de los Miami Heat, Jae Crowder, que ha levantado mucha polémica. Son muchos los que piden la suspensión de “La Ceja”. Davis no fue sancionado por esta falta durante el partido y la NBA no ha emitido ninguna declaración sobre la jugada. Es difícil saber si el acto fue intencional o no por parte de Davis, que no tiene la reputación de ser un jugador duro.

Aquí tenéis el vídeo de Anthony Davis golpeando a Jae Crowder en la cara, en comparación con el golpe a la entrepierna, que conllevó la suspensión de Draymond en 2016:

Here is a better look at Anthony Davis hitting Jae Crowder in the face, and shown in comparison to Draymond's suspension-worthy crotch punch in 2016: pic.twitter.com/lYScUROVEY — Playoff Parakeet A. Cortes (@Ryan_Cortes) October 10, 2020

Si la NBA revisa la jugada, la liga podría sancionar a Davis una falta técnica retroactiva o flagrante. Sin embargo, una suspensión es extremadamente improbable, dada la naturaleza del acto y la reputación de Davis.

No obstante, los fanáticos se apresuraron a recordar que el golpe en la ingle de Draymond Green en 2016 sobre LeBron James supuso la suspensión de un partido para el de los Warriors. Hay que recordar que en el caso de Green ya acumulaba muchas faltas flagrantes durante los playoffs, así que no fue simplemente por esta acción en concreto.

El actual base de los Lakers, J.R. Smith, también fue suspendido durante los playoffs por lanzar un golpe similar a Crowder en los playoffs de 2015 mientras jugaba con los Cavaliers. Sin embargo, en su caso fue claramente intencionado y fue expulsado del partido.

The Anthony Davis hit is being compared to this JR Smith hit to the face of Crowder a few years ago, which got a 2-game suspension in the playoffs for JR. pic.twitter.com/5ych0pynb3 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 10, 2020

El golpe de Anthony Davis se está comparando con este golpe de JR Smith en la cara de Crowder hace unos años, que recibió una suspensión de 2 partidos en los playoffs para JR.

Los fanáticos de los Heat piden la suspensión de Anthony Davis

Si bien una suspensión es poco probable, eso no impidió que los fanáticos de los Heat

y los detractores de los Lakers impulsaran la sanción en las redes sociales.

“Quiero una serie justa, no me malinterpretes, pero si Draymond fue suspendido por una bofetada a la entrepierna de LeBron en las Finales, esto sin duda debería ser una suspensión para Anthony Davis”, escribió un fan.

“NBA: tienes dos vídeos claros que muestran que Anthony Davis golpeó deliberadamente a Crowder en la cara. Esto merece una suspensión de un partido”, escribió otro fan.

@nba you have 2 clear shots that show Anthony Davis purposely punched Crowder in the face. This merits a 1 game suspension. https://t.co/QShOWBbN9R — Daniel Solana (@DanielS_555) October 10, 2020

Lo que hace que la suspensión sea aún más improbable es que ninguno de los equipos habló de la jugada en el post-partido. El escenario más probable es que Davis salga impune de esta acción y continúe una serie muy reñida con todas las estrellas en la cancha.

La presencia de Davis en el Partido 6 de las Finales, catalogada como “probable”

Davis estuvo cojeando durante la primera mitad del Partido 5 después de chocar con el veterano de los Heat, Andre Iguodala. Las cosas parecían torcerse para el jugador, con “Aquiles” convirtiéndose en un término de tendencia en Twitter cuando Davis se frotó esa área de su pierna después de salir del encuentro. Sin embargo, a pesar de registrar buenos números, a Davis se le vio afectado y no destacó como es habitual en él en los instantes finales.

“[Andre Iguodala] me pisó. Volvió a agravar mi lesión. Pero estaré bien el domingo”, dijo Davis a los reporteros después del Partido 5. “Después del final de la primera parte el dolor simplemente desapareció y volvió a la normalidad. Solo seguí moviéndome. Solo intenté no sentarme. Me subió la adrenalina y pude seguir jugando”.

La presencia de Davis en el Partido 6 está catalogada como “probable” por el momento. En el lado de los Heat, el base Goran Dragic, que sufre una fascitis plantar desde el Partido 1 de la serie, sigue siendo duda.