LeBron James compra una casa de 36 millones de dólares en Beverly Hills

Mientras LeBron James y su esposa Savannah Brinson James permanecen en la burbuja de Los Angeles Lakers en Orlando, Florida, para las Finales de la NBA de 2020, la poderosa pareja sigue ampliando su lista de hogares en la costa oeste.

El 30 de septiembre, el mismo día que King James se preparaba para el Partido 1 de las Finales de la NBA contra Miami Heat, se anunció que el MVP compraba un nuevo “palacio” de $ 36,75 millones, según The Real Deal. La mansión palaciega, ubicada en 9955 Beverly Grove Drive, fue propiedad de Lee Phillip Bell, el co-creador de una de las telenovelas más famosas de todos los tiempos, The Bold and the Beautiful.

Al principio, la casa de 1.200 metros cuadrados se puso a la venta por $ 39 millones, por lo que parece que James y Savannah obtuvieron un rebaja en su nueva residencia en Beverly Hills.

Esta casa es literalmente digna de un rey. Ubicada en una parcela de 2.5 acres, la propiedad incluye una cancha de tenis iluminada, una sala de proyección, siete chimeneas, una casa de huéspedes y una casa en la piscina con dos baños.

Las fotos y vídeos de su nueva propiedad se encuentran en Mansion Global. En la década de 1940, la casa fue propiedad del multimillonario Howard Hughes, según Yahoo. Si bien Hughes nunca vivió dentro de la mansión, la arrendó a su ex novia, la actriz Katharine Hepburn.

LeBron James explains how his wife is not exactly happy with how much time he takes behind the scenes to ensure these dominant performances at 35 years old pic.twitter.com/ELOs9toZ0X

— Mark Medina (@MarkG_Medina) September 9, 2020