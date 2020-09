Ansu Fati: “Jugar con Messi es un sueño que tenía desde niño”

La victoria del Barcelona ante el Villarreal por 4 goles a 0 tuvo un protagonista claro: Ansu Fati. Con dos goles y un penalti provocado, fue el mejor jugador del encuentro. Tras sus exhibiciones con la selección española, parece que esta temporada puede consagrarse como uno de los cracks mundiales del fútbol. Hay que recordar que aún no ha cumplido los 18 años.

Después del partido, Ansu atendió a la prensa en el Camp Nou y dejó claro que, pese a la edad que tiene, su cabeza está muy amueblada, algo muy importante si quiere marcar época en este Barcelona y convertirse en el líder moral que necesita el conjunto si Messi hace las maletas el próximo verano.

Precisamente sobre el argentino ha hablado después del encuentro. Como reporta Mundo Deportivo, Ansu se deshizo en elogios de Leo Messi:

“Jugar con Messi es un sueño que tenía desde niño y ahora puedo hacerlo”. (…) “Siempre me ayuda y me da consejos, estoy muy contento y me ayuda muchísimo, dentro del campo pero también fuera, en los entrenamientos”.

Sobre su ambición goleadora y sobre el primer gol, también se pronunció:

“Cuando un delantero la mete siempre le entran ganas de más.” (…) “En el primer gol el pase de Jordi es muy bueno y solo tenía que acompañarla”.

También habló sobre la suerte que es para él estar en una plantilla tan competitiva como esta:

“Estoy jugando con los mejores jugadores y la verdad es que cada partido y cada oportunidad los intento afrontar con toda la ilusión”.

Complicidad con Koeman, que le elogia y le critica constructivamente Una de las imágenes del partido ha sido el gran abrazo en el que se han fundido Ronald Koeman y Ansu Fati después del partido. Hay buena sintonía entre los dos y esta fotografía es buena prueba de ello: Koeman was understandably very happy with Ansu Fati’s performance tonight. Beautiful moment. 😄 pic.twitter.com/iUzjEL1r0p — Simply Barca 💫 (@SiempreFrenkie) September 27, 2020

El técnico holandés, consciente de que hoy se iba a llevar todos los elogios, también tuvo una crítica hacia el extremo, algo que demuestra el grado de perfeccionismo que busca Koeman, como explica Sport:

“Hay que destacar el juego y rendimiento de Ansu Fati. Me quejaba un poco de la semana pasada por no tener el máximo rendimiento en la pretemporada. Tiene solo 17 años, tendrá un gran futuro, debe mejorar cosas. A veces le falta un poco de concentración. Una de mis críticas fue en el amistoso ante el Elche. No fue bueno. Hoy, sí. Su profundidad en banda ha sido enorme, ha hecho un gran partido, hemos aprovechado sus cualidades”. También le tocó hablar sobre Ansu Fati a uno de los capitanes, Sergio Busquets. Veterano de este equipo a sus 32 años reclamó calma y paciencia para el joven extremo de 17 años:

“Tenemos que estar tranquilos con él, sabemos las condiciones que tiene. Son tremendas, pero no queramos correr mucho. Hay que dejarle que haga su fútbol y aprovechar que está en un buen momento”.