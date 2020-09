[VÍDEO] El primer golazo de James Rodríguez en la Premier con el Everton

James Rodríguez vuelve a sonreír. Después de una temporada en que prácticamente no jugaba nada con el Real Madrid, el colombiano se ha acoplado rapidísimamente al Everton.

En su debut en la Premier League, ya dejó muy buenas sensaciones ante el Tottenham, encuentro en el que los de Liverpool vencieron por 0 goles a 1. Sorprendió que jugara los 90 minutos, sin casi entrenamiento con el equipo, pero la realidad es que su técnico, Carlo Ancelotti, tiene fe ciega con el colombiano.

Ancelotti fue el responsable de sacar el mejor rendimiento de James Rodríguez la temporada en la que el centrocampista debutaba con el Real Madrid. Tras el adiós del entrenador italiano y la llegada de Zinedine Zidane, sus minutos y sus actuaciones bajaron drásticamente, con algunos rifi-rafes entre los dos, como recuerda Defensa Central.

Carletto también lo alineó como titular en el segundo partido y no defraudó. Ante el West Bromwich Albion, el Everton ganó por 5 goles a 2. James Rodríguez tuvo una actuación estelar, con gol y asistencia incluidas.

Por lo que respecta al tanto, llegó en un momento ideal del partido. Con 1 a 1 en el marcador, el colombiano recibió una pelota en la frontal, la controló, se la colocó para pegarla con la zurda y disparó con fuerza y precisión. Un gol de bellísima factura.

Primer gol de James Rodriguez en la Premier League. El 2-1 parcial ante el West Bromwich pic.twitter.com/KrqzHmtc42 — Juan Pablo Camelo (@juanpcamelo) September 19, 2020

Si el tanto ya fue precioso, más aún lo fue el pase que se sacó de la chistera para que el Everton anotara el 4 a 2. Con el West Bromwich Albion encerrado jugando con uno menos, James filtró un pase a la espalda de la defensa con un toque muy suave, Richarlison la tocó de primera y Calvert-Lewin sólo tuvo que empujarla.

Buen gol del @Everton. El PASE de James es medio gol 👏🏽 y anota Calvert-Lewin. pic.twitter.com/2UggO6qAEP — Romario Quintero R (@RomarioQR) September 19, 2020

Elogios de Ancelotti después del partido

Tras el encuentro, James Rodríguez compartió un mensaje de felicidad en Instagram para sus fans: “Feliz por primer gol en la Premier League, tenemos que seguir así. Happy for my first Premier League goal. Great job guys!”

James también se llevó los halagos de su técnico Carlo Ancelotti en rueda de prensa, que sabe que lo necesita motivado desde el primer día:

“Ha marcado su primer gol en esta competición y esto es lo más importante. Fue el gol clave del partido y además dios una fantástica asistencia en la segunda parte.”

Asimismo, el técnico italiano se acordó de la etapa que vivieron los dos juntos en el Real Madrid:

“Está cómodo en el equipo y todo va bien. En estos momentos está dando muestras de su calidad. Esta es la calidad que le vi en el Madrid y la misma que le vi en el Bayern.”

Por si aún no había recibido suficientes cumplimiento, Ancelotti terminó diciendo:

“Su calidad hace que juegue fácil. Su fútbol no es complicado porque cuando tiene espacio le gusta usar su calidad para pasar y cuando no tiene espacio porque le presionan, hace pases sencillos.”

Con este 5 a 2 y la victoria por 0 a 1 en el primer partido, el Everton se sitúa como líder provisional de la Premier League.