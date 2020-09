El examen de italiano de Luis Suárez pudo ser una estafa: la Fiscalía lo investiga

La Fiscalía de Perugia y la Guardia di Finanza investigarán algunas irregularidades en el examen de italiano B1 de Luis Suárez. Según reporta La Reppublica, Un comunicado de la fiscalía explicó que “la investigación mostró que los argumentos de las pruebas se acordaron previamente con el candidato y que su nota ya estaba asignada antes del desarrollo de las mismas.”

Ya antes de hacer el examen, hubo muchas especulaciones sobre si el uruguayo podía poseer este nivel de italiano. Su mujer, Sofía Balbi, como explica OK Diario, tiene raíces italianas, pero no es una lengua que ambos hablen habitualmente.

Como explica El País, en las escuchas de la investigación se oye un profesor diciendo: “No conjuga una palabra y habla en infinitivo…. pasar dos horas de lección con alguien así no es fácil”.

🚨🚨🚨 La policía italiana denuncia que a Luis Suárez le filtraron las preguntas del examen para su pasaporte https://t.co/NEHMFmkVv0 — MARCA (@marca) September 22, 2020

Por otra parte, La Gazzetta desvela algunas frases que se captaron por parte de los instructores del examen: “Gana 10 millones, tiene que pasar el examen”; “¡pero si no puede conjugar los verbos y solo habla en infinitivo!”; “dime qué nota doy y listo”; “si no aprueba nos meten una bomba”; “le hemos preparado bien, está memorizando parte del examen”.

Uno de sus profesores explicó en una entrevista que “no tuvo dificultad alguna” para conseguir el B1

Como explicamos en Ahora Mismo, uno de los profesores durante el examen, Lorenzo Rocca, contó en una entrevista cómo había visto al uruguayo defenderse con el italiano:

“Se vio que el candidato está comprometido” “No hubo favoritismos por el hecho de que fuera deportista” “En cuanto a la sección auditoria, agregó no tuvo dificultad alguna. Entiende bien nuestro idioma y se comunica en el habla, siempre se hace entender y es claro. Por este motivo, como comité examinador hemos emitido el certificado de nivel B1 que es un nivel intermedio de competencia lingüística.” “Ciertamente su italiano mejorará porque es un tipo inteligente y agradable. También es hispanohablante y la proximidad entre idiomas lo facilita ”. “Habló mucho sobre su familia y los tres niños a los que está muy apegado. Habló de Uruguay y sus planes para el futuro ”.

La investigación abre más problemas para que fiche por algún club de la Serie A

Si la investigación sigue adelante y Suárez debe afrontar un juicio o ser penalizado si se confirman las irregularidades, parece aún más complicado que algún equipo italiano corra el riesgo de afrontar su fichaje.

Si bien se había hablado de la posibilidad de que fichase por la Juventus, el casi fichaje de Edin Dzeko lo descartaba totalmente. También había surgido el Inter de Milán como posible club de compra, pero con estos problemas su traspaso se complica.

Ayer parecía que el club al que Suárez en el que iba a jugar esta temporada era el Atlético de Madrid, que casi parecía tener un acuerdo con el delantero. Sin embargo, según informa Diario AS, esta mañana el presidente Josep Maria Bartomeu ha frenado unilateralmente la operación porque no quiere reforzar a un rival directo en la lucha por la Liga Española. No obstante, ahora mismo, parece la única posible… Veremos cómo continúa el serial.