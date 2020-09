Rocca: “Hablamos con Suárez de su familia en Uruguay y sobre la vida”

Se conocieron más a fondo los detalles de la examinación de italiano de Luis Suárez el jueves en Perugia. Una de las personas más deseadas de canales de televisivas y radiales fue Lorenzo Rocca. El profesor fue el encargado de darle el examen de conocimiento de la lengua italiana que se necesita para conseguir la ciudadanía en ese país.

El profesor habló de la examinación y dijo que tuvo que imaginarse en una ciudad italiana para el examen de la Universidad para Extranjeros de Perugia, Luis Suárez “pensó en las cosas buenas que uno se pueda imaginar”. Cuando le preguntaron si entre esas cosas se encontraban una llegada a la Juventus, Rocca dijo: “Yo no dije eso”.

Respecto al examen, Rocca dijo: “se vio que el candidato está comprometido” y que no hubo ningún tipo de favoritismo hacia él por su profesión como deportista.

“En cuanto a la sección auditoria, agregó no tuvo dificultad alguna. Entiende bien nuestro idioma y se comunica en el habla, siempre se hace entender y es claro. Por este motivo, como comité examinador hemos emitido el certificado de nivel B1 que es un nivel intermedio de competencia lingüística ,” indicó.

Rocca sabe que el italiano de Suárez no era perfecto. “Ciertamente su italiano mejorará porque es un tipo inteligente y agradable. También es hispanohablante y la proximidad entre idiomas lo facilita ”.

Durante la entrevista, que Rocca le concedió a ANSA dijo que Suárez “habló mucho sobre su familia y los tres niños a los que está muy apegado. Habló de Uruguay y sus planes para el futuro ”.

Durante su estancia en la estructura de la Universidad para Extranjeros de Perugia, el atacante se mostró muy amistoso. También tomó fotografías con niños. Al salir del edificio, “El Pistolero” no hizo declaraciones. Todavía en taxi, se fue al aeropuerto, disculpándose con la directora, Giuliana Grego Bolli, con la que no pudo reunirse.

¿Cuál es el futuro de Suárez ahora?

Con la ciudadanía de Suárez, esto libera un puesto dentro del equipo blaugrana si fuese a quedarse. Esa puerta la dejó abierta Ronald Koeman después del partido de pretemporada ante el Girona.

Para el salteño, esta es la mejor situación ya que no desea irse del Barça. También le gustaría tener la posibilidad de llegar a superar a César Rodríguez como el segundo máximo artillero del equipo en la historia del club historia del club.

Este paso era importante para su una eventual ida del Barcelona, pero las cosas no parecen indicar que va a llegar a la Juventus como se planeaba originalmente. Ahora se menciona al Atlético de Madrid como una posibilidad ya que el uruguayo desea jugar Champions en el futuro.

En los próximos días se tendría que definir este culebrón para que ambos lados puedan seguir por sus respectivos caminos.