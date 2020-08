¿Suárez y Busquets, incluidos en la operación para fichar a Lautaro Martínez?

El Barcelona sigue interesado en poder fichar al delantero del Inter de Milán Lautaro Martínez, pero van a tener que ser creativos a la hora de intentar llevarlo al Camp Nou.



Los catalanes han sido golpeados duramente por la crisis del coronavirus mientras veían cómo las negociaciones por el argentino se frenaban bruscamente.

Según Mirko Calemme de Calciomercato, el Barcelona intentará una ofensiva por Lautaro Martínez incluyendo a Sergio Busquets y a Luis Suárez en el trato.

Los “culés” necesitan rejuvenecer una plantilla demasiado vieja y, de este modo, se librarían de dos de sus jugadores más veteranos.

Busquets acaba de cumplir 32 años y el Barcelona ya fichó la temporada pasada un posible sustituto en su posición, Frenkie de Jong, mientras que Lautaro, a sus 22 años, sería el recambio ideal para un jugador de 33 años como Luis Suárez, si el argentino decide irse de San Siro para jugar en el Camp Nou.

