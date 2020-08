La lista negra de Koeman: ¿a qué jugadores les comunicó que no seguirán en el FC Barcelona?

Son horas decisivas las que transita el FC Barcelona por estos días, ya que el flamante entrenador Ronald Koeman no solo convocó a una reunión de urgencia con Leo Messi para hablar de su futuro sino que, además, comenzó a determinar qué futbolistas quedarán al margen de su planificación.

Este lunes el ‘Mundo Barça’ se vio conmovido inicialmente por la bomba que involucra a Luis Suárez, quien según el diario español Mundo Deportivo no sería tenido en cuenta por Koeman para la próxima temporada que afrontará el club blaugrana. El DT neerlándés ya le habría comunicado personalmente su decisión al delantero uruguayo.

“Si en el Barcelona no me quieren”, que me lo digan”. había advertido Suárez días atrás. Y Koeman, ni lerdo ni perezoso, tomó el toro por las astas y ya le habría anunciado al goleador charrúa que se busque nuevo club.

Pero la refundación que planea instaurar Koeman en el FC Barcelona no solo tiene como víctimas a Luis Suárez o al ya saliente secretario deportivo Eric Abidal. De acuerdo a las versiones de la prensa española, el exentrenador de la Selección de Países Bajos también dejaría de contar con otros tres baluartes de la plantilla blaugrana.

Según informa el diario Marca, los otros “borrados” por Koeman serían el chileno Arturo Vidal, el croata Ivan Rakitic, el francés Samuel Umtiti y el dominicano Junior Firpo.

En el caso puntual de Rakitic, el centrocampista de 32 años ha manifestado días atrás su alegría por el sexto título del Sevilla en la UEFA Europa League y su camino podría volver a cruzarse con el club andaluz.

Alba, Busquets y Piqué, en veremos

Por otro lado aparecen los casos de tres experimentados como Jordi Alba, Sergio Busquets y Gerard Piqué, quienes han formado parte de las etapas mas gloriosas del FC Barcelona pero que actualmente no saben con certeza qué les deparará el destino.

Marca explica que todavía no han sido contactados por Ronald Koeman, pero todo indicaría que podrían continuar en la plantilla porque el DT neerlandés considera importante la presencia de jugadores con experiencia para conformar una plantilla competitiva.

No obstante, el periódico español aclara que Jordi Alba sería el único de este trío que tendría la continuidad asegurada de cara a la campaña 2020/21.

