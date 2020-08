¡Koeman le comunica a Luis Suárez que no cuenta con él!

Ronald Koeman, el flamante nuevo técnico del Barcelona, fue fichado con el primer objetivo de hacer una limpieza de vestuario. Algunas vacas sagradas deberán preparar sus maletas y buscarse la vida más allá del conjunto catalán.

De hecho, tal y como explicábamos en Ahora Mismo, la semana pasada, en una entrevista a Barça TV, sólo declaró a siete jugadores intransferibles: Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen, Frenkie De Jong, Nelson Semedo, Antoine Griezmann, Clément Lenglet y Ousmane Dembélé.

Pues bien, de la lista de transferibles ya tenemos la primera víctima: Luis Suárez. El delantero uruguayo, pese a los 21 goles en las 35 jornadas que ha disputado esta temporada 2019-2020, ha sido más discutido que nunca.

Llamada de Koeman esta mañana

Según ha explicado el periodista Gerard Romero en Rac1, esta misma mañana el entrenador holandés Ronald Koeman ha llamado al delantero uruguayo para decirle que no cuenta con él para la próxima temporada.

Suárez no había recibido ninguna notificación del inicio de los entrenamientos, previstos para el 31 de agosto. De esta manera, el uruguayo pondrá fin a una etapa de 6 años en el Barcelona en los que ha rendido a un gran nivel, sobre todo durante las primeras temporada. De hecho, en este periodo tan corto de tiempo, el charrúa se ha convertido en el tercer máximo goleador de la historia del club. Como explica Mundo Deportivo, el atacante se irá con 198 goles en 283 partidos, sólo quedando por detrás de Messi y César.

Sobre la llamada de Koeman a Suárez, esta tarde el Diario SPORT ha dado más detalles. El periódico informa que la llamada ha sido más bien breve (ha durado un minuto y medio) y ha imperado el tono cordial entre los dos.

Ahora le tocará trabajar a los abogados de ambas partes, ya que en teoría a Suárez le quedaba como mínimo otro año de contrato, por lo que el Barcelona deberá pagar al jugador para rescindirlo. No obstante, no se espera que el uruguayo ponga muchas trabas para acabar su relación con el Barcelona, teniendo en cuenta que desde el club no se cuenta con él.

Señalado como uno de los grandes culpables del mal tramo final de la temporada, seguramente Suárez echó de menos que el club fuera más claro desde un buen principio. No ha habido ningún contacto por parte de Josep Maria Bartomeu, el actual presidente de la entidad, desde que terminó la temporada.

Suárez había comunicado su intención de seguir

Hace tan sólo tres días, el charrúa había sido entrevistado en El País, y había hablado sobre su futuro. En concreto, dijo:

“Se habla de algunos nombres que dio el presidente, de cambios que se pueden dar, pero nadie me dijo que quieran prescindir de mí; si este es el deseo del club estaría bien que el responsable que elija hable directamente conmigo. Llevo seis años en el Barça, tiempo suficiente para decir lo que piensan. Mejor así que filtrar si soy uno de los que quieren que salga. Está por ver. Yo también quiero lo mejor para el club y mi idea hoy es seguir, pero si desde el club piensan que soy prescindible, no tengo inconveniente en hablar con los que decidan.”

Por lo tanto, Suárez siempre se mostró dispuesto a cambiar de aires si era necesaria una regeneración en el equipo, pero hasta hoy no había recibido ningún mensaje por parte del club. La sensación es que Bartomeu ha delegado el trabajo sucio en Koeman y él no se ha mojado. Afortunadamente para el equipo, las elecciones de marzo pondrán fin a una de las peores etapas presidenciales del club del siglo XXI.