¿Es Anthony Davis el mejor compañero en toda la carrera de LeBron James?

En sus 17 temporadas en la NBA, el alero estrella de los Lakers, LeBron James, ha tenido el lujo de jugar con compañeros de primerísimo nivel. Jugó con Dwyane Wade, Chris Bosh y Ray Allen con Miami Heat. Después, en su regreso a Cleveland en 2014 se unió a Kevin Love y Kyrie Irving. Allen ya está en el Salón de la Fama del Baloncesto, Wade pronto se unirá a él y existe la posibilidad de que Bosh, Love e Irving también lo hagan.

Pero, como ha quedado claro a medida que los playoffs de la NBA se han ido desarrollando, James nunca ha jugado con un hombre grande que tenga la combinación de habilidad y versatilidad que tiene el actual Laker Anthony Davis. Y Wade se pronunció sobre lo bueno que es Davis.

En sus dos primeros partidos de las Finales de la NBA, Davis ha sido dominante, anotando 51 puntos en los dos encuentros, acertando 19 de 37 tiros desde el campo y 4 de 8 desde la línea de 3 puntos. La conclusión según la mayoría de los expertos de la NBA es clara: de todos los compañeros de equipo que James ha tenido durante su carrera, Davis es el mejor.

Anthony Davis put up 30+ points through the first 3 quarters in both Game 1 and Game 2. The last @Lakers player to do this in back-to-back NBA Finals games was Shaquille O'Neal in 2002. pic.twitter.com/5yM0Jz07Ig

Se podría discutir si realmente Wade merece ese honor. Promedió 22.2 puntos, 5.3 rebotes y 4.7 asistencias en sus cuatro años junto a James en Miami Heat. Pero un tweet de Wade debería poner fin a ese debate.

Después de que uno de los ex compañeros de equipo de James, Kendrick Perkins, tuiteara “Con todo el debido respeto al gran @DwyaneWade, Davis encaja mejor con James”, Wade intervino para decir: “Estoy de acuerdo”.

James y Davis han tenido un vínculo que se remonta a la época de Davis con el equipo olímpico de baloncesto de EE. UU. En 2012. Eso se ha fortalecido con los años, pero la pareja se ha acercado aún más durante esta temporada. James habló sobre Davis y la obligación que siente de ser un buen modelo a seguir para él antes del inicio de las Finales:

“No quiero defraudarlo. Cuesta encontrar a alguien que tenga un carácter más fuerte y competitivo que yo. Por eso, no quiero defraudarlo. Y luego, es gracioso porque también se ha contagiado a mí. No quiere decepcionarme.

Durante toda la temporada, Davis ha estado justo detrás de James en la carrera por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga: James fue segundo en la lista este año y Davis fue sexto. Davis también optó al premio de Jugador Defensivo del Año, pero al final fue segundo.

James nunca ha tenido un compañero de equipo tan bien clasificado en esas categorías. Mientras se ha rodeado de estrellas en Los Ángeles, Cleveland y Miami, en su primera etapa con los Cavaliers no tenía compañeros de mucha calidad; el mejor jugador con el que jugó James quizás fue Zydrunas Ilgauskas o Mo Williams. Cada uno hizo una aparición All-Star durante su etapa con James, pero nada más.

Two @Lakers teammates on the All-NBA First Team for the first time since 2004.@KingJames and @AntDavis23 take to the court for Game 3 of the Western Conference Finals (LAL leads 2-0) tonight at 9 PM ET on TNT! pic.twitter.com/xCdPExlk3m

— NBA (@NBA) September 22, 2020