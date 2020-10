Precioso mensaje de los Lakers para Kobe Bryant después de ganar el título

¡Los Lakers por fin terminaron con su sequía!

Después de casi 10 años sin conseguir un título de la NBA, LeBron James y Anthony Davis pudieron llevar al equipo de regreso a la tierra prometida. Las finales de la NBA acabaron con una actuación dominante de los Lakers en el Match 6. Controlaron a Miami Heat durante todo el partido y el equipo de Miami nunca estuvo ni siquiera cerca de ganar.

Durante toda la temporada, los Clippers fueron los favoritos de la ciudad. Si bien todos sabían que los Lakers podían competir entre los mejores, no muchos los consideraban capaces de ganar el título. Los Lakers demostraron que mucha gente estaba equivocada. LeBron envió un mensaje contundente tras la histórica victoria.

“Significa mucho representar a esta franquicia”, dijo LeBron. “Le dije a Jeanie [Buss] cuando vine aquí que iba a volver a poner esta franquicia en la posición que le corresponde. (…) Para mí, ser parte de una franquicia tan histórica es un sentimiento increíble, no solo para mí y mis compañeros de equipo, sino también para la organización, para los entrenadores… (…) Solo queremos que se nos respete, Rob [Pelinka] quiere su respeto, el entrenador Vogel quiere su respeto, la organización de los Lakers quiere respeto y yo también quiero mi maldito respeto”.

"…And i want my damn respect, too"

Durante muchos años, los Boston Celtics han tenido el récord de títulos de la NBA. Los Lakers finalmente los han empatado con 17 títulos. Los dos equipos han sido rivales durante décadas, por lo que es lógico que estén empatados.

Teniendo en cuenta que los Celtics son un equipo destacado en la Conferencia Este, no es imposible que los dos equipos puedan encontrarse pronto en las finales para mostrar qué franquicia es la mejor en la historia de la NBA.

Los Lakers recibieron un golpe muy duro a principios de la temporada cuando la leyenda del equipo, Kobe Bryant, murió en un accidente de helicóptero. Probablemente no haya un jugador en la NBA que signifique tanto para una franquicia como Kobe para los Lakers. Desde su muerte, el equipo tuvo muy claro que esta temporada la dedicarían a él.

Kobe tenía buena relación con muchos jugadores del equipo y Anthony Davis tenía que honorar a la leyenda.

“No le defraudamos… Lo hicimos por él”, dijo Davis sobre Kobe después de la victoria.

"[Kobe] was a big brother to all of us, and we did this for him."

—AD on winning the title for Kobe pic.twitter.com/qZW9ZYZMlY

