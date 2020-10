Ex jugador de la NBA deja mensaje contra LeBron James. ¿Qué le dijo?

El martes, Mo Speights, jugador ya retirado de los Golden State Warriors, compartió un meme en Twitter que mostraba fotos de Kobe Bryant y Michael Jordan con una leyenda que decía: “Entonces solíamos celebrar los tripletes”.

La publicación era una crítica dirigida a la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, que acaba de ganar su cuarto título de la NBA.

El meme también decía: “Ahora los niños están celebrando cuatro títulos en diez años y lo llaman grandeza”.

Just got off the phone with @Mospeights16

He clarified his post on social media.

Mo Speights shared with me:

“I’m not hating on LeBron.He’s a great player. For me to play against Kobe & Bron it’s like night and day. You gotta be respectful of Kobe & MJ’s name.” pic.twitter.com/aNknOnbqj2

— 👑📍Brandon ‘Scoop B’ Robinson, M.A. (@ScoopB) October 14, 2020