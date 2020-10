[VIDEO] La celebración loca de LeBron James y los Lakers

La celebración del campeonato de 2020 de Los Angeles Lakers se celebró en Las Vegas, Nevada, durante el fin de semana.

El MVP de las finales de la NBA, LeBron James, y sus compañeros de equipo fueron a The Mansion en MGM Grand antes de pasar la tarde del domingo en Encore’s Beach Club, un popular club de día. Los campeones Anthony Davis, Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma y, por supuesto, J.R. Smith, que nunca dice que no a la fiesta, fueron vistos llegando al hotel a principios de fin de semana.

Después del campeonato anterior de LeBron con los Cleveland Cavaliers en 2016, ver a Smith celebrando en varios clubes sin camiseta fue algo habitual durante semanas después de las Finales de la NBA. Smith, que esta vez parece vestido en el vídeo a continuación, cortesía de ClutchPoints, se ve tomando el control de la cabina de DJ en Las Vegas.

Of course JR Smith is behind the DJ booth celebrating the Lakers’ 2020 NBA Championship in Vegas. We wouldn’t expect the Lakers to party any other way. 🕺

(via @randysilver09) pic.twitter.com/O2rWrHM3nr

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 18, 2020