Giannis Antetokounmpo, ¿a los Golden State Warriors?

Al dos veces Jugador Más Valioso de la NBA, Giannis Antetokounmpo, le queda una temporada en su contrato actual de cuatro años y una gran decisión por tomar.

La superestrella de los Milwaukee Bucks ha declarado públicamente que no desea dejar el único equipo en el que ha jugado. Fueron declaraciones que hizo instantes después de que los Bucks fueran eliminados de los playoffs, según Chris Haynes de Yahoo Sports.

“No quiero irme”, dijo Antetokounmpo a Haynes. “No quiero irme. (…). Sólo tenemos que mejorar como equipo, individualmente, y volver a competir la próxima temporada”.

Ese mensaje no pareció del todo sincero después de que días después Giannis dejara de seguir a los Bucks y a todos sus compañeros de equipo en Instagram, lo que desató rumores sobre si el jugador más valioso de la liga podría haber cambiado de opinión sobre su futuro.

Si los Bucks finalmente deciden que no hay manera de convencer a Antetokounmpo para que se quede, el mejor acuerdo posible propuesto es el de los Golden State Warriors, según Romona Shelburne de ESPN.

“Durante dos años, hemos escuchado muchas especulaciones sobre una posible salida de Antetokounmpo a los Warriors”, dijo Shelburne el miércoles en el programa Damon, Ratto & Kolsky de 95.7 The Game. “Si no firma la extensión de contrato, Milwaukee tiene que tomar una decisión”.

