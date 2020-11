Trump declara victoria en Pennsylvania cuando aún se están contando millones de votos

El director de campaña del presidente Donald Trump declaró la victoria en Pennsylvania, a pesar de que todavía se están contando los votos. En el momento de la publicación, ninguna otra fuente había confirmado la victoria del estado a Trump. El mapa de Decision Desk muestra actualmente a Trump en la cabeza del estado, pero la carrera sigue en curso y los votos por correo aún se están contando.

El responsable de campaña de Trump afirmó que el estado fue una “victoria” para Trump

Durante una llamada de prensa, el responsable de campaña de Trump, Bill Stepien, dijo que estaban declarando la victoria en Pennsylvania, informó Tessa Berenson, corresponsal de Time en la Casa Blanca.

Bill Stepien on press call: "We are declaring a victory in Pennsylvania. This is not based on gut or feel. This is based on math." — Tessa Berenson (@tcberenson) November 4, 2020

Durante la llamada, Stepien dijo: “Estamos declarando victoria en Pennsylvania. Esto no se basa en instintos o sentimientos. Esto se basa en números”.

Berenson señaló que los votos aún no se han contado y ninguna organización importante ha proyectado ningún ganador en el estado.

El miércoles, Stepien también dijo a los periodistas que cree con su equipo que van a ganar las elecciones, informó el New York Post. Stepien dijo: “Tenemos confianza en nuestro camino. Confiamos en nuestras matemáticas. Dijimos todo el tiempo que estamos viendo algunas de estas carreras como ecuaciones matemáticas. Si contamos todas las papeletas legales, el presidente gana”.

Eric Trump y el secretario de prensa de la Casa Blanca también declararon una victoria en Twitter

Casi al mismo tiempo que Stepien hizo el anuncio a la prensa, otros asociados de Trump recurrieron a Twitter para hacer proclamas similares. Eric Trump tuiteó: “¡Hemos ganado Pennsylvania!”. Su tuit incluía una advertencia de Twitter de que fuentes oficiales aún no habían confirmado el resultado final.

We have won Pennsylvania! — Eric Trump (@EricTrump) November 4, 2020

Kayleigh McEnany, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, también declaró en Twitter la victoria de Trump en Pennsylvania. Su tweet incluyó la misma advertencia de Twitter.

VICTORY for President @realDonaldTrump in PENNSYLVANIA ‼️ — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) November 4, 2020

Trump lidera Pennsylvania, pero aún es necesario contar millones de boletas

El mapa de Decision Desk marca actualmente a Pennsylvania como “inclinada” hacia Trump, con Trump con el 52% de los votos en comparación con el 46% del ex vicepresidente Joe Biden, a las 3:45 p.m. (hora del este)el miércoles.

The Associated Press también tiene a Pennsylvania inclinándose en rojo, pero no comunicó aún el resultado final.

CBS News informó que todavía era necesario contar millones de boletas por correo en Pennsylvania hasta el miércoles por la mañana. La secretaria de estado Kathy Boockvar dijo en una conferencia de prensa que hay millones de boletas que aún deben contarse, a pesar de que hasta el momento se han contado alrededor del 50% de los votos por correo.

Pennsylvania recibió casi 10 veces más boletas por correo de lo normal, informó CNN. A los funcionarios no se les permitió procesar las boletas electorales por correo del estado hasta el día de las elecciones en Pennsylvania. El gobernador Tom Wolf, un demócrata, negoció con la legislatura liderada por los republicanos para tratar de permitir que se abran las boletas por correo antes del día de las elecciones para que no se contaran millones días después del 3 de noviembre, informó The Philadelphia Inquirer. Pero las negociaciones no funcionaron y los republicanos levantaron la Asamblea General sin llegar a un acuerdo. El Philadelphia Inquirer también informó que los republicanos de la Cámara de Representantes del estado habían aprobado un proyecto de ley para permitir que se contaran las boletas por correo antes del día de las elecciones, pero el proyecto de ley también permitía a los observadores electorales trabajar en condados donde no estaban registrados, una medida que los demócratas no querían.

Solo en Filadelfia, se recibieron 350.000 votos por correo y cientos de miles de ellos aún debían contarse el miércoles, informó CNN.

Boockvar dijo que todas las papeletas se contarían con precisión. El estado recibió una extensión de tres días para contar las boletas por correo después del día de las elecciones por la Corte Suprema de Pennsylvania.

Mientras tanto, el equipo de campaña de Trump dijo que pondría una demanda para detener el conteo de votos en Pensilvania, informó CBS News.