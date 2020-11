¿Pfizer esperó a que Trump perdiera les elecciones para anunciar la vacuna COVID-19?

Pfizer Inc. anunció que han desarrollado una vacuna COVID-19 que puede tener un 90% de efectividad, una noticia que fue un faro de esperanza para las personas de todo el mundo. Pfizer dio a conocer la noticia el 9 de noviembre, que si bien se basa en resultados de pruebas tempranos e incompletos, los pone en camino de romper todos los récords científicos de velocidad, según The Washington Post.

Sin embargo, el presidente Donald Trump, que se encuentra en medio de una batalla legal para refutar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, también cuestionó el momento del anuncio de Pfizer. En Twitter, los acusó de esperar deliberadamente hasta después del día de las elecciones para publicar esta emocionante noticia.

Sin embargo, las acusaciones de Trump son falsas, según el Dr. Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, quien informó a Axios el lunes que podrían tener 50 millones de dosis disponibles para fin de año. Pero a día de hoy, la vacuna no está lista. Pfizer simplemente anunció que tiene datos preliminares prometedores.

“Me enteré de esos resultados ayer, domingo, a las 2:00”, dijo Bourla, y señaló que una vez que se completen y analicen los ensayos de Fase 3, los datos de Pfizer se publicarán. Boula también aclaró que si hubiera recibido estos datos antes, los habría compartido más temprano:

Trump, sin embargo, tuiteó: “Como he dicho durante mucho tiempo, @Pfizer y los demás solo anunciarían una vacuna después de las elecciones, porque no tuvieron el coraje de hacerlo antes. Del mismo modo, @US_FDA debería haberlo anunciado antes, no con fines políticos, ¡sino para salvar vidas!”.

“Si Joe Biden fuera presidente, no tendrías la vacuna hasta dentro de cuatro años, ni la @US_FDA la hubiera aprobado tan rápidamente. ¡La burocracia habría destruido millones de vidas!”, Trump continuó. “La @US_FDA y los demócratas no querían que se anunciara una vacuna para el Covid-19 antes de las elecciones, por lo que salió cinco días después, ¡como he dicho todo el tiempo!”.

Bourla le dijo a Axios que quería “mantener a Pfizer fuera de la política”, por lo que rechazaron el “dinero gratis” que se ofrecía a través de la Operation Warp Speed. Él dijo:

The timing of this is pretty amazing. Nothing nefarious about the timing of this at all right? 🙄 https://t.co/nS5rkywKXT

El hijo del presidente, Donald Trump Jr., también acusó a Pfizer de ocultar la vacuna al público a propósito. Retwitteó un comentario de la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, quien también afirmó que Trump tenía “razón sobre la vacuna”; sin embargo, no se aclaró en qué tenía razón.

And they all knew it but kept it from the public on purpose.

Big Pharma hates Trump for taking on the gouging of Americans with drug pricing while offering the same drugs elsewhere in the world for pennies in the dollar. https://t.co/W9K2c6Andz

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 9, 2020