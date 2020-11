[VIDEO] Partidaria de Trump compara los abortos con el Holocausto

Un video de TikTok de una mujer se está volviendo viral después de que fue filmada comparando el aborto con el Holocausto.

El 3 de noviembre, día de las elecciones, el usuario de TikTok “loveurmother” subió un clip de un encuentro que tuvo con una autoproclamado partidaria del presidente Donald Trump. Se escucha a la mujer no identificada comparando el aborto con “Auschwitz” y el Holocausto, según el video. Más tarde promueve votar por el presidente para la reelección.

El video ha acumulado desde entonces más de 100.000 me gusta. Puedes verlo debajo.

Muchos usuarios de las redes sociales se apresuraron a condenar a la partidaria de Trump, y la criticaron por no usar una máscara mientras los casos de coronavirus en Estados Unidos continúan disparándose.

Esto es lo que necesita saber:

Aunque no está claro dónde o cuándo tuvo lugar el video, se escucha a la mujer no identificada animando a los espectadores a votar por Trump, lo que significa que probablemente se filmó alrededor del día de las elecciones.

Las elecciones presidenciales de 2020 fueron el 3 de noviembre, aunque aún no han concluido oficialmente. Varios estados, como Pensilvania, Arizona, Nevada y Georgia, continúan contando el resto de sus boletas por correo.

La partidaria de Trump, con gafas de sol deportivas y un chaleco naranja, abre el clip comparando el aborto con el Holocausto, afirmando que es “como en Auschwitz”.

La persona que graba luego le pregunta a la mujer: “¿Estás comparando esto con el Holocausto?”

“Así es”, responde el sujeto del video. “Porque son millones de niños inocentes los que están siendo masacrados”.

Luego agrega “alabado sea Jesús” y anima a los espectadores a votar por Trump.

